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"Рахмановские ключи" передали на баланс госорганов в ВКО

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Вид на воду
Возле санатория "Рахмановские ключи". Фото: t.me/shko_resmi

Санаторий "Рахмановские ключи" по результатам прошедших торгов передали на баланс государственных органов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Восточно-Казахстанской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата, на электронной торговой площадке состоялись торги по передаче на баланс государственных органов санатория "Рахмановские ключи".

Так, по итогам торгов санаторий был передан на баланс Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

"22 августа состоялись торги. На сегодняшний день принимать объект выехала комиссия, состоящая из числа заинтересованных государственных органов. Передача санатория иностранным компаниям не планируется", - отметил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ардак Мадиев.

Отметим, санаторий "Рахмановские ключи" был открыт в 1964 году. Основным лечебным фактором являются природные минеральные термальные подземные радоновые воды, применяемые для лечения различных заболеваний.

Ранее прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Они вывели из незаконного залога данное учреждение стоимостью более 7 млрд тенге и снизили его долг. Экс-директора санатория и еще ряд лиц осудили за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году.

Также прокуратура Алматы выявила и вернула в госсобственность 10 земельных участков площадью 35 га, незаконно предоставленных частным лицам в природном парке "Медеу".

А в Туркестанской области приняли меры по возврату в государственную собственность охотничьего угодья площадью 4 400 гектаров, предоставленного авиакомпании SCAT в аренду на 20 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154552-rahmanovskie-klyuchi-peredali-na-balans-gosorganov-v-vko/

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