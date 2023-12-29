"Используется не по назначению": предприятие поручил вернуть в госсобственность Смаилов

Глава правительства Алихан Смаилов поручил вернуть в госсобственность предприятие, переданное ранее в доверительное управление, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, АФМ, АЗРК и других ведомств.

"Обсужден вопрос возврата в госсобственность предприятия, ранее переданного в доверительное управление, которое работает в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой.

В результате проведенной проверки было выявлено, что в настоящее время компания используется не по назначению, ее нынешняя деятельность не соответствует целям и задачам, прописанным в учредительных документах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава кабмина обозначил необходимость ускорить процесс возврата предприятия в ведение Министерства здравоохранения, так как это позволит нарастить темпы модернизации отечественных медучреждений.

Еще на заседании были рассмотрены вопросы газоснабжения теплоисточников Актау и Мангистауской области, а также итоги антимонопольного расследования на рынке оказания сертификационных услуг.

Отметим, что Комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана в конце марта 2022 года по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО "Самрук-Казына".

Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассматриваются вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.