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Новый пакет поправок в Налоговый кодекс внесли в мажилис: что предлагает Миннацэкономики

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Налоги
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Министерство национальной экономики Казахстана внесло в мажилис парламента второй пакет поправок в проект нового и действующий Налоговый кодекс, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одно из ключевых положений поправок касается установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога в зависимости от доходов работников.

То есть граждане с меньшими доходами будут платить ИПН по ставке ниже, чем высокооплачиваемые работники.

"Также предлагается оптимизация вычетов, которые граждане могут делать по расходам на медицину, образование, социальныеотчисления и так далее. Вводится единый базовый вычет в размере 30 МРП в месяц вместо текущего в размере 14 МРП.

При этом исключаются все дополнительные вычеты, что упростит работу бухгалтеров, а физическим лицам не придется собирать лишние подтверждающие документы для налоговых служб", - отмечается в сообщении.

Кроме того, предлагается установление порядка налогообложения экспортно-кредитного агентства и конкретизации ставки корпоративного подоходного налога для банковской деятельности, что устраняет неопределенность в этой сфере.

Ведомством предлагается ввести налогообложение доходов от государственных и квазигосударственных ценных бумаг, что будет дополнительным источником для госбюджета.

Кроме этого, в соответствии с международным опытом, устанавливаются акцизы на энергетические напитки для дополнительной заботы об общественном здоровье.

В рамках реформы налоговой системы в нефтяной отрасли предлагается провести так называемый "налоговый маневр" - перераспределить налоговую нагрузку с экспортных платежей, включая рентный налог, на налог, уплачиваемый при добыче нефти. Это должно упростить систему и стабилизировать налоговые поступления в бюджет.

"Отдельный блок поправок направлен на усиление налогового администрирования - предусматривается пересмотр контрольных функций налоговых органов, а также уточнение механизмов по сбору и мониторингу налоговых обязательств", - отмечается в сообщении ведомства.

В общей сложности в двух пакетах правительство предложило 71 поправку в проект нового кодекса и сопутствующие законопроекты, а также 67 поправок в действующий Налоговый кодекс.

Недавно на заседании мажилиса озвучили НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса - в проекте он указан как 16%.

Поправки в налоговое законодательство

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2239596-novyy-paket-popravok-v-nalogovyy-kodeks-vnesli-v-mazhilis-chto-predlagaet-minnacekonomiki/