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Где продукты доступнее: зарплаты и расходы населения сравнили в Казахстане, Японии, США и других странах

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Пакет с гречневой крупой лежит рядом с миниатюрной тележкой, наполненной монетами тенге
Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Одним из показателей уровня жизни населения является размер среднего оклада. Однако еще более точную картину можно увидеть, сравнив еще и стоимость продуктов питания. Подробнее читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Проведено исследование по сравнению стоимости продуктовой корзины и средних зарплат в Казахстане, Японии, США, Великобритании и Австралии.
  • Суммарная стоимость корзины из 10 социально-значимых продуктов в Казахстане оказалась самой низкой - 11 954 тенге, но при этом средняя зарплата позволяет приобрести наименьшее количество таких корзин - 21.
  • По словам эксперта Ерлана Каримова, "Казахстан существенно уступает другим анализируемым странам, что указывает на значительно более низкую покупательную способность средней зарплаты в отношении базовых продуктов питания".

Соотношение уровня потребительских цен и средних заработных плат является ключевым показателем экономики. Оно отражает уровень жизни и покупательскую способность населения.

В последние годы в Казахстане наблюдается рост цен на основные виды продуктов питания, что связано с высоким уровнем инфляции, хотя она замедлилась с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024 году.

На этом фоне независимый эксперт Ерлан Каримов в своем исследовании, опубликованном на сайте издания Economy.kz, сравнил уровень цен на основные продукты питания и средние заработные платы в таких странах, как Казахстан, Япония, США, Великобритания и Австралия за 2025 год.

"Сопоставительные страны выбраны неслучайно. Цель – проанализировать данные в наиболее развитых экономиках с высоким уровнем жизни и заработных плат. Кроме того, анализируемые развитые экономики должны находиться на разных континентах планеты", – отмечается в источнике.

Анализ цен на продукты питания

В продуктовую корзину для сравнения стран вошли ТОП-10 социально-значимых товаров (в местных популярных онлайн-сервисах по заказу продуктов) по состоянию на 9 апреля текущего года: молоко, сливочное масло, рис, подсолнечное масло, сахар, картофель, лук, курица, говядина, мука.

Сравнительная таблица
Сравнение стоимости продуктов питания в 5 странах в тенге. Источник: Economy.kz

Получается, что суммарная стоимость корзины из 10 социально-значимых продуктов питания составляет в:

  • Казахстане – 11 954 тенге;
  • Японии – 24 160 тенге;
  • США – 22 252,5 тенге;
  • Великобритании – 14 005 тенге;
  • Австралии – 13 363,3 тенге.

Как отличаются зарплаты

Показатели стоимости продуктов питания необходимо рассматривать на фоне уровня средней заработной платы по стране. А для полноты картины в источнике приводятся соотношения средних окладов со стоимостью местной корзины из 10 социально-значимых продуктов питания.

В результате получается, что:

  • Казахстан – 252 296 тенге, что позволяет приобрести 21 корзину из минимальных продуктовых наборов;
  • Япония – 1 293 890,7 тенге, или 54 корзины, согласно местным ценам;
  • США – 2 188 243,9 тенге, или 99 корзин;
  • Великобритания – 1 497 883,4 тенге, или 107 корзин;
  • Австралия – 1 805 881 тенге, или 135 корзин.
Кошелек с долларом внутри
Кошелек. Иллюстративное фото: athima tongloom/Getty Images
Здесь следует отметить, что эксперт не указал, какой именно показатель средней зарплаты используется в исследовании, так как последние статистические данные по Казахстану (4 квартал 2024 года) показывают, что средняя номинальная зарплата без учета малых предприятий составила 434 982 тенге (то есть 36,4 корзины).
А медианная (без учета малых предприятий) – 308 717 тенге (25,8 корзины).

Выводы из исследования

Как отмечает эксперт, данные указывают, что в развитых странах средняя зарплата позволяет приобрести значительно больше продуктовых корзин, чем в Казахстане.

"При этом стоимость продуктов питания в Казахстане лишь по некоторым позициям (говядина, курица и мука) незначительно дешевле, чем в других анализируемых странах...

Казахстан существенно уступает другим анализируемым странам (21 корзина), что указывает на значительно более низкую покупательную способность средней зарплаты в отношении базовых продуктов питания", – отмечается в источнике.

Ранее эксперт сообщал, что казахстанцы продолжают тратить много денег на продукты питания, несмотря на рост зарплат.

Также мы рассказывали, в какой стране ЕАЭС инфляция больше, чем в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2238978-gde-produkty-dostupnee-zarplaty-i-rashody-naseleniya-sravnili-v-kazahstane-yaponii-ssha-i-drugih-stranah/