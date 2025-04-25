Где продукты доступнее: зарплаты и расходы населения сравнили в Казахстане, Японии, США и других странах

Одним из показателей уровня жизни населения является размер среднего оклада. Однако еще более точную картину можно увидеть, сравнив еще и стоимость продуктов питания. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Проведено исследование по сравнению стоимости продуктовой корзины и средних зарплат в Казахстане, Японии, США, Великобритании и Австралии.

Суммарная стоимость корзины из 10 социально-значимых продуктов в Казахстане оказалась самой низкой - 11 954 тенге, но при этом средняя зарплата позволяет приобрести наименьшее количество таких корзин - 21.

По словам эксперта Ерлана Каримова, "Казахстан существенно уступает другим анализируемым странам, что указывает на значительно более низкую покупательную способность средней зарплаты в отношении базовых продуктов питания".

Соотношение уровня потребительских цен и средних заработных плат является ключевым показателем экономики. Оно отражает уровень жизни и покупательскую способность населения.

В последние годы в Казахстане наблюдается рост цен на основные виды продуктов питания, что связано с высоким уровнем инфляции, хотя она замедлилась с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024 году.

На этом фоне независимый эксперт Ерлан Каримов в своем исследовании, опубликованном на сайте издания Economy.kz, сравнил уровень цен на основные продукты питания и средние заработные платы в таких странах, как Казахстан, Япония, США, Великобритания и Австралия за 2025 год.

"Сопоставительные страны выбраны неслучайно. Цель – проанализировать данные в наиболее развитых экономиках с высоким уровнем жизни и заработных плат. Кроме того, анализируемые развитые экономики должны находиться на разных континентах планеты", – отмечается в источнике.

Анализ цен на продукты питания

В продуктовую корзину для сравнения стран вошли ТОП-10 социально-значимых товаров (в местных популярных онлайн-сервисах по заказу продуктов) по состоянию на 9 апреля текущего года: молоко, сливочное масло, рис, подсолнечное масло, сахар, картофель, лук, курица, говядина, мука.

Сравнение стоимости продуктов питания в 5 странах в тенге. Источник: Economy.kz

Получается, что суммарная стоимость корзины из 10 социально-значимых продуктов питания составляет в:

Казахстане – 11 954 тенге ;

; Японии – 24 160 тенге ;

; США – 22 252,5 тенге ;

; Великобритании – 14 005 тенге ;

; Австралии – 13 363,3 тенге.

Как отличаются зарплаты

Показатели стоимости продуктов питания необходимо рассматривать на фоне уровня средней заработной платы по стране. А для полноты картины в источнике приводятся соотношения средних окладов со стоимостью местной корзины из 10 социально-значимых продуктов питания.

В результате получается, что:

Казахстан – 252 296 тенге , что позволяет приобрести 21 корзину из минимальных продуктовых наборов;

, что позволяет приобрести 21 корзину из минимальных продуктовых наборов; Япония – 1 293 890,7 тенге , или 54 корзины, согласно местным ценам;

, или 54 корзины, согласно местным ценам; США – 2 188 243,9 тенге , или 99 корзин;

, или 99 корзин; Великобритания – 1 497 883,4 тенге , или 107 корзин;

, или 107 корзин; Австралия – 1 805 881 тенге, или 135 корзин.

Кошелек. Иллюстративное фото: athima tongloom/Getty Images

Здесь следует отметить, что эксперт не указал, какой именно показатель средней зарплаты используется в исследовании, так как последние статистические данные по Казахстану (4 квартал 2024 года) показывают, что средняя номинальная зарплата без учета малых предприятий составила 434 982 тенге (то есть 36,4 корзины).

А медианная (без учета малых предприятий) – 308 717 тенге (25,8 корзины).

Выводы из исследования

Как отмечает эксперт, данные указывают, что в развитых странах средняя зарплата позволяет приобрести значительно больше продуктовых корзин, чем в Казахстане.

"При этом стоимость продуктов питания в Казахстане лишь по некоторым позициям (говядина, курица и мука) незначительно дешевле, чем в других анализируемых странах...

Казахстан существенно уступает другим анализируемым странам (21 корзина), что указывает на значительно более низкую покупательную способность средней зарплаты в отношении базовых продуктов питания", – отмечается в источнике.

Ранее эксперт сообщал, что казахстанцы продолжают тратить много денег на продукты питания, несмотря на рост зарплат.

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