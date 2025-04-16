"Инфляция ускорилась": названы регионы Казахстана с самым высоким темпом роста цен

В марте годовая инфляция ускорилась и составила 10%, а рост цен зафиксирован в 16 регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как сообщается в Telegram-канале Нацбанка, инфляция по стране ускорилась. Так, в марте годовая инфляция составила 10% (в феврале - 9,4%). Рост зафиксирован в 16 регионах, замедление только в 4.

"Лидер по инфляции - Астана. В столице годовая инфляция достигла 13,3% - это максимальное значение по стране. Самый высокий рост цен на продукты - в Акмолинской области, а самый низкий - в Жамбылской, Костанайской и Туркестанской", - сообщили в Нацбанке.

Самый высокий рост на непродовольственные товары зафиксирован в Туркестанской области, наименьший - в Алматинской. Кроме того, самые высокие цены на платные услуги - в Западно-Казахстанской области, минимальный рост отмечен в Павлодарской области.

Напомним, первое за долгое время ускорение инфляции произошло в декабре 2024 года. С тех пор она не снижается, а продолжает расти. При этом в феврале был зафиксирован рекордный месячный прирост.

Мы писали, что по сравнению с мартом 2024 года сильнее всего выросли тарифы на холодную воду - сразу на 88,4%. Канализация стала дороже на 23,7%, а центральное отопление - на 19%. Горячая вода выросла в цене на 14,6%, электроэнергия - на 14,3%, газ - на 13,3%, а вывоз мусора - на 11,1%.

Также ранее стало известно, что в Казахстане заметно вырос прожиточный минимум, который используется для определения уровня бедности в стране.