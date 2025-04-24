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Почти на треть выросли налоговые поступления в Алатауском районе Алматы

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Мужчина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Количество бизнес-субъектов в Алатауском районе города Алматы за год выросло более чем на 10%. В результате почти на треть увеличились налоговые поступления. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Алатауском районе города Алматы расположен завод по производству легковых автомобилей, Алматинский бетонный завод и множество других промышленных предприятий. В результате здесь производится треть всей валовой городской промышленной продукции.

Как сообщают в акимате мегаполиса, это укрепляет его позиции как одного из самых индустриально развитых районов Алматы. В прошлом году объем инвестиций в экономику района увеличился еще на 87,3% и составил 360 млрд тенге.

"За 2024 год количество активных субъектов бизнеса выросло на 10,2%, что позволило увеличить налоговые поступления на 31,1% и создать 7,5 тыс. новых рабочих мест. Объем розничного товарооборота за 2024 год вырос на 6,9% и составил 536 млрд тенге, а оптовый товарооборот увеличился в 2,5 раза", – отметил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района.

По его словам, благодаря активному развитию экономики, бюджет Алатауского района в 2024 году увеличился почти на 40%, достигнув 43,7 млрд тенге, а в 2025 году вырос еще на 30%, составив почти 57 млрд тенге.

Основными направлениями развития для Алатауского района при этом остаются обеспечение и расширение шаговой доступности социальных объектов, активное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры и создание комфортной среды проживания.

Ранее мы также писали, что число предприятий в Турксибском районе Алматы за год увеличилось на 10,4%, до 30 тыс. За счет этого было создано 5,5 тыс. рабочих мест.

А бюджет Ауэзовского района в 2025 году был увеличен на 25%. Основные направления, на которые его планируют потратить, это модернизация инфраструктуры и благоустройство.

Также напомним, что налоговые поступления в местный бюджет Алмалинского района мегаполиса в 2024 году составили 373 млрд тенге. За год они выросли на 27%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2238870-pochti-na-tret-vyrosli-nalogovye-postupleniya-v-alatauskom-rayone-almaty/