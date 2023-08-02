Обрела ли популярность четырехдневная рабочая неделя в Казахстане

Рабочий стол. Иллюстративное фото: Bychykhin_Olexandr/Getty Images

Уже месяц, как у казахстанцев появилась возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Популярно ли такое нововведение среди работодателей страны, читайте в материале NUR.KZ.

С первого июля 2023 года в Трудовом кодексе РК появилось понятие “четырехдневная рабочая неделя”.

Отметим, что дополнения в закон не устанавливают такой график в обязательном порядке, они предусматривают возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочих недель по просьбе работника и с согласия работодателя.

То есть не обязательно, что благодаря нововведению казахстанцы будут меньше работать, наоборот – баланс рабочего времени из-за смены графиков должен быть сохранен.

Обрел ли популярность такой режим работы среди казахстанских работодателей – спустя месяц после нововведения аналитики сервиса hh.kz узнали это, опросив 83 компании.

По результатам опроса, никто из работодателей не перешел на четырехдневную рабочую неделю. Даже не рассматривают такую возможность 69% респондентов. А еще 3% видят подобную перспективу, но точно не в ближайшее время.

Большинству компаний осуществить переход не дает специфика работы: бесперебойное производство, круглосуточная техническая поддержка клиентов, а также предоставление услуг первой необходимости.

Кроме того, у работодателей все же есть опасения, что из-за внедрения “четырехдневки” будет сокращено рабочее время, а вместе с ним и объемы работ, что приведет к уменьшению прибыли и, соответственно, зарплаты.

В качестве прочих причин компании также указывали неудобство ведения учета рабочего времени и отсутствие спроса у сотрудников на удаленную работу.

Работодатели, которые рассматривают возможный переход на четырехдневную неделю, готовы предложить такую возможность только сотрудникам, работающим по сменному графику.

Напомним, что вместе с укороченной неделей в Казахстане также были внедрены гибкие формы занятости, такие как совместное трудоустройство, скользящий график работы и платформенная занятость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031016-obrela-li-populyarnost-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-v-kazahstane/