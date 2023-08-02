Обрела ли популярность четырехдневная рабочая неделя в Казахстане

Уже месяц, как у казахстанцев появилась возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Популярно ли такое нововведение среди работодателей страны, читайте в материале NUR.KZ.
С первого июля 2023 года в Трудовом кодексе РК появилось понятие “четырехдневная рабочая неделя”.
Отметим, что дополнения в закон не устанавливают такой график в обязательном порядке, они предусматривают возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочих недель по просьбе работника и с согласия работодателя.
То есть не обязательно, что благодаря нововведению казахстанцы будут меньше работать, наоборот – баланс рабочего времени из-за смены графиков должен быть сохранен.
Обрел ли популярность такой режим работы среди казахстанских работодателей – спустя месяц после нововведения аналитики сервиса hh.kz узнали это, опросив 83 компании.
По результатам опроса, никто из работодателей не перешел на четырехдневную рабочую неделю. Даже не рассматривают такую возможность 69% респондентов. А еще 3% видят подобную перспективу, но точно не в ближайшее время.
Большинству компаний осуществить переход не дает специфика работы: бесперебойное производство, круглосуточная техническая поддержка клиентов, а также предоставление услуг первой необходимости.
Кроме того, у работодателей все же есть опасения, что из-за внедрения “четырехдневки” будет сокращено рабочее время, а вместе с ним и объемы работ, что приведет к уменьшению прибыли и, соответственно, зарплаты.
В качестве прочих причин компании также указывали неудобство ведения учета рабочего времени и отсутствие спроса у сотрудников на удаленную работу.
Работодатели, которые рассматривают возможный переход на четырехдневную неделю, готовы предложить такую возможность только сотрудникам, работающим по сменному графику.
Напомним, что вместе с укороченной неделей в Казахстане также были внедрены гибкие формы занятости, такие как совместное трудоустройство, скользящий график работы и платформенная занятость.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031016-obrela-li-populyarnost-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-v-kazahstane/