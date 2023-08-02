Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Обрела ли популярность четырехдневная рабочая неделя в Казахстане

Опубликовано:

Записка "Вне офиса" лежит на рабочем столе сотрудника
Рабочий стол. Иллюстративное фото: Bychykhin_Olexandr/Getty Images

Уже месяц, как у казахстанцев появилась возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Популярно ли такое нововведение среди работодателей страны, читайте в материале NUR.KZ.

С первого июля 2023 года в Трудовом кодексе РК появилось понятие “четырехдневная рабочая неделя”.

Отметим, что дополнения в закон не устанавливают такой график в обязательном порядке, они предусматривают возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочих недель по просьбе работника и с согласия работодателя.

То есть не обязательно, что благодаря нововведению казахстанцы будут меньше работать, наоборот – баланс рабочего времени из-за смены графиков должен быть сохранен.

Обрел ли популярность такой режим работы среди казахстанских работодателей – спустя месяц после нововведения аналитики сервиса hh.kz узнали это, опросив 83 компании.

По результатам опроса, никто из работодателей не перешел на четырехдневную рабочую неделю. Даже не рассматривают такую возможность 69% респондентов. А еще 3% видят подобную перспективу, но точно не в ближайшее время.

Большинству компаний осуществить переход не дает специфика работы: бесперебойное производство, круглосуточная техническая поддержка клиентов, а также предоставление услуг первой необходимости.

Кроме того, у работодателей все же есть опасения, что из-за внедрения “четырехдневки” будет сокращено рабочее время, а вместе с ним и объемы работ, что приведет к уменьшению прибыли и, соответственно, зарплаты.

В качестве прочих причин компании также указывали неудобство ведения учета рабочего времени и отсутствие спроса у сотрудников на удаленную работу.

Работодатели, которые рассматривают возможный переход на четырехдневную неделю, готовы предложить такую возможность только сотрудникам, работающим по сменному графику.

Напомним, что вместе с укороченной неделей в Казахстане также были внедрены гибкие формы занятости, такие как совместное трудоустройство, скользящий график работы и платформенная занятость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031016-obrela-li-populyarnost-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.