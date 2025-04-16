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С 17 млрд до 22 млн тенге снизились хищения из госбюджета в сфере образования в Казахстане

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Купюры сдувает с рук
Деньги. Иллюстративное фото: Jeffrey Coolidge/Getty Images

Хищения в различных сферах, включая образование, оказались серьезным вызовом для экономики и госбюджета. Однако методы борьбы и контроля бухучета позволили снизить потери. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • По данным Антикоррупционной службы РК, хищения из госбюджета в сфере образования снизились с 17 млрд тенге в 2023 году до 22 млн тенге в 2024 году благодаря новым мерам контроля.
  • Для предотвращения хищений внедрены единые технические требования к бухгалтерским программам, реализуется проект "Облачная бухгалтерия", а также введены автоматические проверки платежных документов.
  • Меры по борьбе с коррупцией включают автоматическую сверку систем бухучета с отчетами Казначейства, камеральный контроль платежей и проверку достоверности персональных данных получателей денежных выплат.

Коррупционные правонарушения наносят урон не только государству, но и непосредственно отражаются на уровне жизни казахстанцев.

Это связано с тем, что хищения бюджетных средств приводят к неэффективному исполнению социальных и инфраструктурных программ: появляются некачественные дороги, нуждающиеся недополучают пособия, а детям не обеспечиваются должные условия в школах и прочих учреждениях.

В то же время это приводит к росту расходов госбюджета, что может привести к увеличению налогов.

Как сообщает Telegram-канал Антикоррупционной службы РК, одной из наиболее подверженных денежным хищениям из госбюджета сфер является образование. Но при этом ситуация улучшается.

Статистика хищений снижается

"Если в 2023 году хищения в этой сфере превышали 17 миллиардов тенге, то в 2024 году, благодаря новым мерам, хищения значительно минимизированы до 22 млн тенге.

Работа в данном направлении будет продолжена", – отмечается в ведомстве.

При этом сообщается, что подобное сокращение суммы хищений связано с внедрением едиными техническими требованиями к бухгалтерским программам с системами управления рисками, внедренными практически во всех регионах страны.

Они позволяют своевременно пресекать махинации с начислением завышенных зарплат и "мертвыми душами", блокировать введение фиктивных данных.

Передача взятки в конверте
Взятка. Иллюстративное фото: Atstock Productions / Getty Images

"Кроме того, реализуется проект "Облачная бухгалтерия", которая предусматривает централизацию всех систем бухучета и интеграцию с базами данных госорганов, в том числе Казначейства.

Проект позволит обеспечить прозрачность планирования бюджета, а также исключит риски внесения фиктивных данных в платежный документ и другие финансовые нарушения", – сообщают в Антикоре.

Также для предупреждения хищений бюджетных денег предусмотрены:

Деньги, копилка и увеличительное стекло
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

В итоге все подозрительные операции поступают для анализа в Антикоррупционную службу, Управление образования и саму организацию, совершившую перечисление. Это позволяет отслеживать все подозрительные операции и выявлять правонарушения.

Зарплаты тоже проверяются

"Одним из нововведений является внедрение механизма автоматической проверки платежных документов на достоверность персональных данных получателей денежных выплат...

Теперь все выплаты педагогам – заработные платы, командировочные, премии и отпускные, автоматически проверяются на соответствие официальным данным по ИИН и ФИО. Дополнительно, банки второго уровня сверяют поступившие платежи по ИИН с данными банковского счета.

Это полностью исключает возможность перевода средств по фиктивным данным, когда банковский счет третьего лица указывался под именем действующего работника", – отмечается в источнике.

В то же время подобные меры затрагивают не только сферу образования, но и другие государственные учреждения, осуществляющие платежи через систему казначейства.

Ранее адвокат рассказал, почему хищения бюджетных средств и взяточничество продолжают оставаться серьезной проблемой в социальной сфере Казахстана.

Также в Антикоре рассказали, как похищаются миллиарды тенге при ремонте дорог.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2235647-s-17-mlrd-do-22-mln-tenge-snizilis-hishcheniya-iz-gosbyudzheta-v-sfere-obrazovaniya-v-kazahstane/