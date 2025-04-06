Продлить запрет на вывоз сжиженного газа и пропана хотят в Казахстане

С мая этого года в Казахстане хотят ввести запрет на вывоз сжиженного газа и пропана из Казахстана. Проект приказа Министерства энергетики опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в проекте приказа ведомства.

Отмечается, что запрет планируется ввести с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка страны. Запрет планируется ввести с 14 мая 2025 года.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 21 апреля 2025 года.

В ноябре прошлого года в Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом еще на полгода.

До этого сообщалось, что министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита газа к 2030 году.

Сообщалось, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

При этом ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявлял, что сжиженный газ должен использоваться не для заправки авто, а для нефтегазохимии. По его словам, цены на автогаз хотят уравнять с бензином, чтобы казахстанцы не переводили на него свои авто.

Тогда же он рассказывал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане каждые полгода.

Кроме этого, в начале ноября прошлого года теперь уже экс-глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявлял, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ. Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.