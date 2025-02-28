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Жизнь продолжает дорожать в Казахстане

Опубликовано:

Деньги. Монеты и купюры
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В феврале прожиточный минимум на душу населения в среднем по Казахстану вырос до 52 588 тенге. Это на 2% больше, чем было в январе, и сразу на 8,7% – чем год назад. Подробности читайте на NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) – один из способов определить стоимость жизни в Казахстане. Он определяет сумму, которая нужна одному человеку, чтобы закрыть свои минимальные потребности, необходимые для обеспечения жизнедеятельности.

В феврале, согласно данным Бюро национальной статистики, прожиточный минимум в Казахстане составил 52 588 тенге. При этом 55% этой суммы, то есть 28 923 тенге, предусмотрены на продукты питания, а остальные 45%, или 23 665 тенге – на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг.

Текущая сумма на 2% больше той, что была зафиксирована в январе, и сразу на 8,7% – чем было в феврале 2024 года, то есть год назад.

Примечательно, что ПМ в каждом регионе свой – все зависит от стоимости товаров, которые входят в минимальную потребительскую корзину. Так, например, самая дорогая жизнь в Мангистауской области – 61 925 тенге. Следом идут Алматинская область и Астана – 56 574 и 56 169 тенге соответственно.

В Алматы прожиточный минимум составляет 54 513 тенге, а в Шымкенте – 52 035 тенге. Кызылординская область оказалась самой "дешевой" для жизни – 46 672 тенге.

Региональный прожиточный минимум в Казахстане
(февраль 2025 года)
Регион Сумма Рост
за месяц
Казахстан ₸52 588 2,0%
Абай ₸51 486 1,8%
Акмолинская ₸52 464 2,9%
Актюбинская ₸47 463 2,7%
Алматинская ₸56 574 1,8%
Атырауская ₸49 031 1,3%
Западно-Казахстанская ₸47 408 1,0%
Жамбылская ₸50 321 2,4%
Жетісу ₸51 440 2,2%
Карагандинская ₸51 943 4,6%
Костанайская ₸48 969 1,3%
Кызылординская ₸46 672 0,8%
Мангистауская ₸61 925 0,7%
Павлодарская ₸49 873 2,2%
Северо-Казахстанская ₸51 423 3,0%
Туркестанская ₸49 598 2,4%
Ұлытау ₸54 282 3,4%
Восточно-Казахстанская ₸55 850 3,2%
Астана ₸56 169 2,1%
Алматы ₸54 513 0,5%
Шымкент ₸52 035 2,8%
По данным Бюро национальной статистики

Также важно учесть, что прожиточный минимум рассчитывается для обоих полов отдельно, в учет идет и возраст граждан. Например, ПМ для мужчин старше 18 лет в феврале 2025 года составил 62 562 тенге, а для женщин – 49 680 тенге.

Для детей в возрасте до 13 лет ПМ равен 42 185 тенге. Для юношей 14-17 лет – 66 368 тенге, а для девушек этого же возраста – 50 856 тенге. Для пенсионеров минимальная сумма для жизни составила 49 163 тенге.

Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране. Также ранее показатель использовался для определения размера адресной социальной помощи, но теперь для этого учитывают медианные доходы населения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2224500-zhizn-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/