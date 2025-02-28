Жизнь продолжает дорожать в Казахстане

В феврале прожиточный минимум на душу населения в среднем по Казахстану вырос до 52 588 тенге. Это на 2% больше, чем было в январе, и сразу на 8,7% – чем год назад. Подробности читайте на NUR.KZ.
Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) – один из способов определить стоимость жизни в Казахстане. Он определяет сумму, которая нужна одному человеку, чтобы закрыть свои минимальные потребности, необходимые для обеспечения жизнедеятельности.
В феврале, согласно данным Бюро национальной статистики, прожиточный минимум в Казахстане составил 52 588 тенге. При этом 55% этой суммы, то есть 28 923 тенге, предусмотрены на продукты питания, а остальные 45%, или 23 665 тенге – на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг.
Текущая сумма на 2% больше той, что была зафиксирована в январе, и сразу на 8,7% – чем было в феврале 2024 года, то есть год назад.
Примечательно, что ПМ в каждом регионе свой – все зависит от стоимости товаров, которые входят в минимальную потребительскую корзину. Так, например, самая дорогая жизнь в Мангистауской области – 61 925 тенге. Следом идут Алматинская область и Астана – 56 574 и 56 169 тенге соответственно.
В Алматы прожиточный минимум составляет 54 513 тенге, а в Шымкенте – 52 035 тенге. Кызылординская область оказалась самой "дешевой" для жизни – 46 672 тенге.
|Региональный прожиточный минимум в Казахстане
(февраль 2025 года)
|Регион
|Сумма
|Рост
за месяц
|Казахстан
|₸52 588
|2,0%
|Абай
|₸51 486
|1,8%
|Акмолинская
|₸52 464
|2,9%
|Актюбинская
|₸47 463
|2,7%
|Алматинская
|₸56 574
|1,8%
|Атырауская
|₸49 031
|1,3%
|Западно-Казахстанская
|₸47 408
|1,0%
|Жамбылская
|₸50 321
|2,4%
|Жетісу
|₸51 440
|2,2%
|Карагандинская
|₸51 943
|4,6%
|Костанайская
|₸48 969
|1,3%
|Кызылординская
|₸46 672
|0,8%
|Мангистауская
|₸61 925
|0,7%
|Павлодарская
|₸49 873
|2,2%
|Северо-Казахстанская
|₸51 423
|3,0%
|Туркестанская
|₸49 598
|2,4%
|Ұлытау
|₸54 282
|3,4%
|Восточно-Казахстанская
|₸55 850
|3,2%
|Астана
|₸56 169
|2,1%
|Алматы
|₸54 513
|0,5%
|Шымкент
|₸52 035
|2,8%
|По данным Бюро национальной статистики
Также важно учесть, что прожиточный минимум рассчитывается для обоих полов отдельно, в учет идет и возраст граждан. Например, ПМ для мужчин старше 18 лет в феврале 2025 года составил 62 562 тенге, а для женщин – 49 680 тенге.
Для детей в возрасте до 13 лет ПМ равен 42 185 тенге. Для юношей 14-17 лет – 66 368 тенге, а для девушек этого же возраста – 50 856 тенге. Для пенсионеров минимальная сумма для жизни составила 49 163 тенге.
Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране. Также ранее показатель использовался для определения размера адресной социальной помощи, но теперь для этого учитывают медианные доходы населения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2224500-zhizn-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/