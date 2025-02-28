Жизнь продолжает дорожать в Казахстане

В феврале прожиточный минимум на душу населения в среднем по Казахстану вырос до 52 588 тенге. Это на 2% больше, чем было в январе, и сразу на 8,7% – чем год назад. Подробности читайте на NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) – один из способов определить стоимость жизни в Казахстане. Он определяет сумму, которая нужна одному человеку, чтобы закрыть свои минимальные потребности, необходимые для обеспечения жизнедеятельности.

В феврале, согласно данным Бюро национальной статистики, прожиточный минимум в Казахстане составил 52 588 тенге. При этом 55% этой суммы, то есть 28 923 тенге, предусмотрены на продукты питания, а остальные 45%, или 23 665 тенге – на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг.

Текущая сумма на 2% больше той, что была зафиксирована в январе, и сразу на 8,7% – чем было в феврале 2024 года, то есть год назад.

Примечательно, что ПМ в каждом регионе свой – все зависит от стоимости товаров, которые входят в минимальную потребительскую корзину. Так, например, самая дорогая жизнь в Мангистауской области – 61 925 тенге. Следом идут Алматинская область и Астана – 56 574 и 56 169 тенге соответственно.

В Алматы прожиточный минимум составляет 54 513 тенге, а в Шымкенте – 52 035 тенге. Кызылординская область оказалась самой "дешевой" для жизни – 46 672 тенге.

Региональный прожиточный минимум в Казахстане

(февраль 2025 года) Регион Сумма Рост

за месяц Казахстан ₸52 588 2,0% Абай ₸51 486 1,8% Акмолинская ₸52 464 2,9% Актюбинская ₸47 463 2,7% Алматинская ₸56 574 1,8% Атырауская ₸49 031 1,3% Западно-Казахстанская ₸47 408 1,0% Жамбылская ₸50 321 2,4% Жетісу ₸51 440 2,2% Карагандинская ₸51 943 4,6% Костанайская ₸48 969 1,3% Кызылординская ₸46 672 0,8% Мангистауская ₸61 925 0,7% Павлодарская ₸49 873 2,2% Северо-Казахстанская ₸51 423 3,0% Туркестанская ₸49 598 2,4% Ұлытау ₸54 282 3,4% Восточно-Казахстанская ₸55 850 3,2% Астана ₸56 169 2,1% Алматы ₸54 513 0,5% Шымкент ₸52 035 2,8% По данным Бюро национальной статистики

Также важно учесть, что прожиточный минимум рассчитывается для обоих полов отдельно, в учет идет и возраст граждан. Например, ПМ для мужчин старше 18 лет в феврале 2025 года составил 62 562 тенге, а для женщин – 49 680 тенге.

Для детей в возрасте до 13 лет ПМ равен 42 185 тенге. Для юношей 14-17 лет – 66 368 тенге, а для девушек этого же возраста – 50 856 тенге. Для пенсионеров минимальная сумма для жизни составила 49 163 тенге.

Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране. Также ранее показатель использовался для определения размера адресной социальной помощи, но теперь для этого учитывают медианные доходы населения.