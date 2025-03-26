В каких городах Казахстана сильнее всего выросли цены на жилье

Казахстанцы за три месяца заметно подняли свои ценники в объявлениях о продаже жилья. В марте средняя стоимость квадратного метра достигла 391 424 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
По итогам февраля стоимость жилья на первичном рынке Казахстана выросла в среднем на 1% за месяц, а на вторичном рынке – на 0,9%. Поднимают цены не только застройщики, но и сами казахстанцы, которые стремятся продать свои квартиры подороже.
По итогам первого квартала 2024 года средний ценник, который устанавливают граждане в своих объявлениях о продаже, согласно порталу "Крыша", вырос примерно на 3% – если в начале года один квадратный метр в среднем стоил 379 913 тенге, то теперь – 391 424 тенге.
Сильнее всего цены выросли в Костанае (на 8,5%), Актау (на 6,6%), Актобе (на 4,8%), а также в Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте (по 3,4% в каждом из городов).
В Алматы и Астане цены по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 3,1% и 2,6%, а Туркестан и Талдыкорган показали наименьший прирост – по 0,9%.
Как и прежде, самое дорогое жилье продается в Алматы – средний ценник за "квадрат" на вторичном рынке здесь составляет 768 220 тенге. С заметным отставанием на втором месте расположилась Астана – 526 170 тенге. Третье место досталось Шымкенту – 446 520 тенге за квадратный метр.
Самое дешевое вторичное жилье продается в Кызылорде. В среднем здесь просят около 249 433 тенге за квадратный метр, однако это сразу на 2,2% больше, чем было в начале года.
|Цены предложения на вторичном рынке жилья Казахстана
(март 2025 года)
|Город
|Цена
|К декабрю 2024 года
|Алматы
|₸768 220
|3,1%
|Астана
|₸526 170
|2,6%
|Актау
|₸401 487
|6,6%
|Шымкент
|₸446 520
|3,3%
|Караганда
|₸377 813
|1,4%
|Уральск
|₸339 153
|3,4%
|Усть-Каменогорск
|₸395 343
|3,4%
|Петропавловск
|₸394 340
|2,6%
|Павлодар
|₸379 227
|2,5%
|Тараз
|₸309 403
|2,9%
|Актобе
|₸317 097
|4,8%
|Костанай
|₸409 527
|8,5%
|Семей
|₸366 780
|1,9%
|Кокшетау
|₸321 360
|1,8%
|Атырау
|₸411 207
|2,6%
|Кызылорда
|₸249 433
|2,2%
|Туркестан
|₸318 943
|0,9%
|Талдыкорган
|₸313 617
|0,9%
|По данным портала "Крыша"
Стоит отметить, что текущий рост цен не является внезапным. О том, что цены будут расти, аналитики предупреждали еще в начале года. Связано это с возможной отменой налоговых льгот для застройщиков. При этом рядовые граждане просто пытаются "успеть" за ними и также повышают ценники.
Напомним, 7 марта Национальный банк поднял базовую ставку до 16,5%. Ранее эксперты объясняли, может ли данное решение привести к ускорению роста цен на рынке недвижимости. С их выводами можно ознакомиться здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2230727-v-kakih-gorodah-kazahstana-silnee-vsego-vyrosli-ceny-na-zhile/