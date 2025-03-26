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В каких городах Казахстана сильнее всего выросли цены на жилье

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Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы за три месяца заметно подняли свои ценники в объявлениях о продаже жилья. В марте средняя стоимость квадратного метра достигла 391 424 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам февраля стоимость жилья на первичном рынке Казахстана выросла в среднем на 1% за месяц, а на вторичном рынке – на 0,9%. Поднимают цены не только застройщики, но и сами казахстанцы, которые стремятся продать свои квартиры подороже.

По итогам первого квартала 2024 года средний ценник, который устанавливают граждане в своих объявлениях о продаже, согласно порталу "Крыша", вырос примерно на 3% – если в начале года один квадратный метр в среднем стоил 379 913 тенге, то теперь – 391 424 тенге.

Сильнее всего цены выросли в Костанае (на 8,5%), Актау (на 6,6%), Актобе (на 4,8%), а также в Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте (по 3,4% в каждом из городов).

В Алматы и Астане цены по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 3,1% и 2,6%, а Туркестан и Талдыкорган показали наименьший прирост – по 0,9%.

Как и прежде, самое дорогое жилье продается в Алматы – средний ценник за "квадрат" на вторичном рынке здесь составляет 768 220 тенге. С заметным отставанием на втором месте расположилась Астана – 526 170 тенге. Третье место досталось Шымкенту – 446 520 тенге за квадратный метр.

Самое дешевое вторичное жилье продается в Кызылорде. В среднем здесь просят около 249 433 тенге за квадратный метр, однако это сразу на 2,2% больше, чем было в начале года.

Цены предложения на вторичном рынке жилья Казахстана
(март 2025 года)
Город Цена К декабрю 2024 года
Алматы ₸768 220 3,1%
Астана ₸526 170 2,6%
Актау ₸401 487 6,6%
Шымкент ₸446 520 3,3%
Караганда ₸377 813 1,4%
Уральск ₸339 153 3,4%
Усть-Каменогорск ₸395 343 3,4%
Петропавловск ₸394 340 2,6%
Павлодар ₸379 227 2,5%
Тараз ₸309 403 2,9%
Актобе ₸317 097 4,8%
Костанай ₸409 527 8,5%
Семей ₸366 780 1,9%
Кокшетау ₸321 360 1,8%
Атырау ₸411 207 2,6%
Кызылорда ₸249 433 2,2%
Туркестан ₸318 943 0,9%
Талдыкорган ₸313 617 0,9%
По данным портала "Крыша"

Стоит отметить, что текущий рост цен не является внезапным. О том, что цены будут расти, аналитики предупреждали еще в начале года. Связано это с возможной отменой налоговых льгот для застройщиков. При этом рядовые граждане просто пытаются "успеть" за ними и также повышают ценники.

Напомним, 7 марта Национальный банк поднял базовую ставку до 16,5%. Ранее эксперты объясняли, может ли данное решение привести к ускорению роста цен на рынке недвижимости. С их выводами можно ознакомиться здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2230727-v-kakih-gorodah-kazahstana-silnee-vsego-vyrosli-ceny-na-zhile/