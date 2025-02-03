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Автокредит или лизинг: как будут отличаться условия для казахстанцев

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Менеджер показывает расчет на калькуляторе
Расчет. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Лизинг автомобилей для физлиц может сделать личный транспорт более доступным для населения. Однако у этого инструмента есть и свои нюансы, в отличие от автокредита. Подробнее узнайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Законопроект о внедрении лизинга для физических лиц в Казахстане может сделать личный транспорт более доступным, позволяя брать в лизинг жилые дома, квартиры и автомобили.
  • Отличия лизинга от автокредита включают отсутствие права собственности до окончания договора, возможность возврата авто, и включение страховки, налогов и обслуживания в фиксированные платежи.
  • Лизинг может быть выгоден для тех, кто хочет регулярно менять автомобиль, в то время как автокредит подходит желающим сразу стать владельцем машины без ограничений в использовании.

Лизинг – это финансовый инструмент, при котором одна сторона (лизингодатель) покупает имущество (например, автомобиль, квартиру, оборудование) и передает его другой стороне (лизингополучателю) в аренду с возможностью дальнейшего выкупа.

И теперь такой инструмент, которым пока что пользуются только юридические лица, может стать доступным для физлиц, согласно рассматриваемому в Мажилисе проекту закона.

Его обычно сравнивают с кредитом, однако он имеет существенные отличия.

Что поменяется в законе о лизинге

Согласно законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения лизинга для физических лиц", физическим лицам, не являющимся предпринимателями, тоже хотят дать право стать лизингополучателями.

При этом казахстанцы смогут брать в лизинг жилые дома, квартиры и автомобили.

Также статья 4-1 закона "О финансовом лизинге" будет дополнена следующими условиями предоставления финансового лизинга физлицам:

  • сумма вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), начисленных по договору лизинга физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, не может превышать 35% в год от стоимости предмета лизинга;
  • срок лизинга превышает 75% от срока полезной службы предмета лизинга.
Женщина отдает ключи от автомобиля
Ключи от авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Также договор может предусматривать возможность выкупа предмета лизинга. А при его досрочном расторжении с возвратом предмета лизинга обязательства по возмещению затрат лизингодателя прекращаются, как и начисление штрафов и пени.

Однако оформить такой финансовый продукт не получится, если у казахстанцев имеются длительные просрочки по кредитам – свыше 90 дней.

Отличия от автокредитования

В случае покупки автомобиля в кредит, казахстанцы сразу же становятся владельцами этого имущества, хоть оно и становится предметом залога до полного погашения долга. Также они могут продать его практически в любое время.

При лизинге, если выкуп предусмотрен его условиями, машина не будет в собственности до окончания договора, и продать ее не получится до перехода в собственность. А если договор оформлен без обязательства выкупа (возвратный лизинг), то это практически будет альтернативой аренды авто.

Также можно будет вернуть машину после окончания срока договора или досрочно, чтобы оформить другое авто – при этом от внесенных платежей может удерживаться определенная часть в качестве расходов лизингодателя.

Моделька машины на купюрах
Стоимость авто. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

Преимуществом лизинга является доступность – можно не платить первоначальный взнос, в отличие от автокредита.

Также автокредитование подразумевает дополнительные расходы – страховка, налоги и техническое обслуживание. А в случае лизинга все платежи по нему фиксированные и включают в себя страховку, налог и обслуживание.

Но в то же время возможны ограничения для лизингополучателя на пробег и эксплуатацию до выплаты определенной суммы от стоимости авто. А размер ежемесячных платежей может оказаться больше, чем при займе, из-за скрытых платежей и комиссий.

Другими словами, классический автокредит будет выгоден тем, кто хочет сразу стать владельцем машины и не ограничивать себя в ее использовании. А лизинг удобен тем, кто хочет регулярно менять автомобиль и не заботиться о его продаже в будущем.

Ранее мы рассказывали, какие условия льготного автокредитования предлагают автосалоны в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2216819-avtokredit-ili-lizing-kak-budut-otlichatsya-usloviya-dlya-kazahstancev/