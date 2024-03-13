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Доходы и расходы казахстанцев: половина денег уходит на продукты питания

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Женщина считает коммунальные платежи
Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

Среднедушевые доходы казахстанцев составили 305 884 тенге в квартал, однако почти вся сумма уходит на различные расходы, в том числе на еду. Подробнее о доходах и расходах граждан, читайте на NUR.KZ.

По итогам четвертого квартала 2023 года средняя зарплата в Казахстане составила 393 605 тенге, а вот среднедушевые доходы – 305 884 тенге за три месяца, или всего 101 962 тенге в месяцв 3,3 раза меньше средней зарплаты.

Эта разница существует из-за особенностей подсчета. Когда рассчитывают зарплату, учитывают только официально работающих граждан, а когда определяют доходы – все население страны, в том числе детей и пенсионеров. При этом, помимо доходов от трудовой деятельности, в расчет идут пенсии, пособия, стипендии и прочие денежные поступления.

Именно поэтому получается так, что месячный среднедушевой доход оказывается в несколько раз меньше, чем средняя зарплата по стране. Впрочем, стоит отметить, что доходы населения растут – по сравнению с 3 кварталом показатель увеличился на 2,59%.

На что тратятся доходы казахстанцев

Доходы казахстанцев выросли, однако, по данным Бюро национальной статистики увеличились и расходы – с 271 801 тенге до 277 202 тенге за квартал. То есть жители страны в среднем тратят 90,62% всех своих доходов.

Следует отметить, что большая часть этой суммы (256 687 тенге) приходится на потребительские расходы. В частности, она расходуется на продовольственные товары (142 169 тенге), основную долю которых занимают продукты питания и безалкогольные напитки (129 953 тенге), а также непродовольственные товары (66 268 тенге) и платные услуги (48 250 тенге).

Еще казахстанцы в среднем 5 362 тенге в квартал тратят на материальную помощь родственникам, знакомым и алименты. На налоги и другие выплаты приходится 334 тенге, а на кредиты и долги – 14 819 тенге.

Расходы казахстанцев в 4 квартале 2023 года. Источник
Расходы казахстанцев в 4 квартале 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

При этом нужно понимать, что в зависимости от региона расходы и доходы могут сильно отличаться. Так, например, регионом с самыми высокими среднедушевыми доходами в 4 квартале 2023 года стала Астана – 431 820 тенге. В Алматы сумма меньше – 390 431 тенге, а в Шымкенте самый низкий показатель – всего 221 897 тенге.

Если смотреть по размерам расходов, то лидером также станет Астана – 366 345 тенге. Однако в ряде регионов расходы сильно превышают доходы населения, то есть граждане живут не по финансам.

В такой ситуации находятся жители Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, а также области Жетісу. В первом случае расходы превышают доходы на 8,03%, во втором – на 1,75%, а в третьем – сразу на 20,45%.

Доходы и расходы казахстанцев в 4 квартале 2023 года по регионам
Доходы и расходы казахстанцев по регионам. Источник: Бюро национальной статистики

При этом следует учитывать, что к данной информации не следует относиться как к максимально точной. Источником послужили опросы домохозяйств, а не фактические цифры, а такие данные нельзя считать объективными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2067603-dohody-i-rashody-kazahstantsev-polovina-deneg-uhodit-na-produkty-pitaniya/

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