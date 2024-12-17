Еда и кредиты: на что казахстанцы тратят больше всего денег

По итогам 3 квартала 2024 года среднедушевые расходы в Казахстане достигли 295 940 тенге. Более 90% суммы идет на еду, покупку вещей и оплату услуг. О том, куда еще тратятся деньги, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По итогам 3 квартала 2024 года среднедушевые расходы в Казахстане достигли 295 940 тенге, из которых 91,75% составляют потребительские траты.

Больше всего казахстанцы тратят на продовольственные товары (50,02%), непродовольственные товары (23,96%) и оплату услуг (17,78%), также значительная часть средств уходит на погашение кредитов и долгов.

Расходы граждан сильно различаются по регионам: наибольшие траты зафиксированы в Астане (447 956 тенге), наименьшие - в Туркестанской области (188 553 тенге).

Вместе с ростом цен на товары и услуги неизбежно будут расти и затраты граждан. Ранее стало известно, что денежные расходы населения в третьем квартале 2024 года достигли 295 940 тенге в среднем на душу населения за три месяца. За три месяца показатель вырос на 4,8%, что заметно быстрее того, как растут доходы граждан.

Между тем, согласно данным Бюро национальной статистики, 91,8% (271 539 тенге) всех расходов являются потребительскими. Непосредственно на продовольственные товары приходится 50% (148 026 тенге), на непродовольственные товары – 24% (70 896 тенге), а на оплату услуг – 17,8% (52 617 тенге).

Что касается других статей расходов, то здесь вперед вырываются кредиты и долги граждан. В третьем квартале на погашение задолженностей казахстанцы потратили 18 711 тенге (6,3%) в среднем на душу населения. Эта сумма может показаться небольшой из-за того, что при подсчете среднего показателя учитывается все население страны, даже та часть, у которой нет долгов и кредитов.

Средние расходы на материальную помощь родственникам и знакомым, а также алименты между тем составили 5 071 тенге (1,7%) за три месяца, на налоги, платежи и другие выплаты – 619 тенге (0,2%).

Где больше всего тратят деньги

Важно понимать, что расходы граждан могут сильно отличаться в зависимости от места проживания. Например, самый большой показатель зафиксирован в Астане – 447 956 тенге в среднем на душу населения. Следом идет Алматы – 397 746 тенге, а на третьем месте расположилась Карагандинская область – 392 092 тенге за квартал.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наименьшие расходы были зафиксированы в Туркестанской области (188 553 тенге) и в Шымкенте (216 233 тенге).

При этом некоторые регионы являются рекордсменами по расходам в определенной категории. Так, например, больше всего на погашение кредитов и долгов тратят жители области Ұлытау – 66 166 тенге в среднем на душу населения. Это почти 20,2% от общих расходов граждан, проживающих в регионе.

Карагандинская область отметилась высокими расходами на материальную помощь родственникам и алименты – 13 305 тенге в среднем. А вот жители Алматы платят больше всего налогов и других обязательных платежей – 1 514 тенге в среднем на душу населения за три месяца.

Примечательно, что в Алматы также самые высокие расходы на продовольственные товары (203 709 тенге) и платные услуги (95 631 тенге). При этом Астана отличилась наибольшими расходами на непродовольственные товары (122 930 тенге).

Меньше всего денег на кредиты в среднем тратят в Мангистауской области (626 тенге), на алименты и матпомощь – в Алматинской (501 тенге), а на обязательные платежи и налоги – в Жамбылской области (всего 73 тенге).

На продовольствие в среднем меньше всего тратят жители Кызылординской области (110 209 тенге), а жители Туркестанской – на непродовольственные товары (36 832 тенге) и платные услуги (30 322 тенге за квартал).

Таким образом можно сделать вывод, что расходы граждан, хоть и выросли, структурно остались примерно такими же, как и ранее, то есть, большая часть средств идет на покупку продуктов, необходимых вещей и оплату услуг. И такая картина наблюдается во всех регионах страны.