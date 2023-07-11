Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут в Казахстане

Алкоголь. Иллюстративное фото: gettyimages.com/nikitos77

В Казахстане утвердили новые минимальные цены на крепкую алкогольную продукцию, которые начнут действовать с 1 октября 2023 года. О том, сколько будет стоить алкоголь, читайте в материале NUR.KZ.

Государство имеет возможность регулировать стоимость некоторых товаров и услуг, вводя для них предельные цены. Это касается в первую очередь табачной и алкогольной продукции.

Напомним, что с 1 июля в Казахстане до 710 тенге выросла минимальная цена на пачку сигарет. А следом подорожание коснется и крепкой алкогольной продукции.

На данный момент литр водки или ликера должен стоить в Казахстане минимум 1 980 тенге, а литр коньяка или бренди – 2 930 тенге.

В июне в правительстве выступили с предложением повысить минимальную стоимость этих алкогольных напитков, а 4 июля соответствующий приказ о повышении цен был подписан министром финансов РК.

Согласно приказу, с 1 октября 2023 года минимальная цена литра водки и крепких ликероводочных напитков повысится до 2 100 тенге, а коньяка и бренди – до 3 110 тенге за литр.

Напомним, в Казахстане предусмотрены штрафы за продажу дешевой алкогольной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028163-minimalnye-tseny-na-krepkiy-alkogol-vyrastut-v-kazahstane/