За дешевый коньяк и бренди будут штрафовать в Казахстане

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В Казахстане на крепкий алкоголь действуют минимальные розничные цены. Продавцов, которые не соблюдают этот порог и продают алкоголь по сниженной цене, ждет штраф. О том, как их будут наказывать за дешевый коньяк и бренди, рассказали в Комитете государственных доходов.

В 2021 году правительство Казахстана приняло решение установить минимальную цену на водку, в том числе особую, а также крепкие ликероводочные изделия.

Согласно закону, розничная стоимость водочной продукции не должна быть ниже 1 980 тенге за литр. У коньяка и бренди, которые также добавили в закон полгода назад, этот порог значительно выше – минимальная цена за литр должна начинаться от 2 930 тенге.

Вместе с установкой минимальных цен на коньячную продукцию были внесены поправки в административный кодекс, который предусматривает наказание в отношении продавцов, реализующих алкоголь по заниженной цене.

Так, согласно закону, за продажу дешевого коньяка и бренди, а также различной водочной продукции, предусмотрены следующие штрафы:

50 МРП ( 153 150 тенге в 2022 году) – для физических лиц;

в 2022 году) – для физических лиц; 75 МРП ( 229 725 тенге ) – для малого бизнеса;

) – для малого бизнеса; 150 МРП ( 459 450 тенге ) – для среднего бизнеса;

) – для среднего бизнеса; 200 МРП ( 612 600 тенге ) – для крупного бизнеса;

) – для крупного бизнеса; 600 МРП (1 837 800 тенге) и конфискация товара – для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства.

При повторном нарушении в течение года предусмотрено ужесточение в виде увеличения штрафа до двух раз.

Поправки в закон об административной ответственности за реализацию крепкого алкоголя вступили в действие с 11 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1987552-za-deshevyy-konyak-i-brendi-budut-shtrafovat-v-kazahstane/