За дешевый коньяк и бренди будут штрафовать в Казахстане

В Казахстане на крепкий алкоголь действуют минимальные розничные цены. Продавцов, которые не соблюдают этот порог и продают алкоголь по сниженной цене, ждет штраф. О том, как их будут наказывать за дешевый коньяк и бренди, рассказали в Комитете государственных доходов.
В 2021 году правительство Казахстана приняло решение установить минимальную цену на водку, в том числе особую, а также крепкие ликероводочные изделия.
Согласно закону, розничная стоимость водочной продукции не должна быть ниже 1 980 тенге за литр. У коньяка и бренди, которые также добавили в закон полгода назад, этот порог значительно выше – минимальная цена за литр должна начинаться от 2 930 тенге.
Вместе с установкой минимальных цен на коньячную продукцию были внесены поправки в административный кодекс, который предусматривает наказание в отношении продавцов, реализующих алкоголь по заниженной цене.
Так, согласно закону, за продажу дешевого коньяка и бренди, а также различной водочной продукции, предусмотрены следующие штрафы:
- 50 МРП (153 150 тенге в 2022 году) – для физических лиц;
- 75 МРП (229 725 тенге) – для малого бизнеса;
- 150 МРП (459 450 тенге) – для среднего бизнеса;
- 200 МРП (612 600 тенге) – для крупного бизнеса;
- 600 МРП (1 837 800 тенге) и конфискация товара – для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства.
При повторном нарушении в течение года предусмотрено ужесточение в виде увеличения штрафа до двух раз.
Поправки в закон об административной ответственности за реализацию крепкого алкоголя вступили в действие с 11 сентября 2022 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1987552-za-deshevyy-konyak-i-brendi-budut-shtrafovat-v-kazahstane/