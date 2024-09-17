Назван самый пьющий регион Казахстана

Потребление алкоголя на одного человека в Казахстане составило 5 литров в год - наша страна оказалась на 100-м месте из 180 по данному показателю, передает Energyprom.kz.

Первые места по потреблению алкоголя заняли Латвия (13,2 литра), Молдова (12,9 литра) и Германия (12,8 литра).

Среди стран Центральной Азии Казахстан находится на первом месте по потреблению алкоголя.

Рейтинг. Таблица: energyprom.kz

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, во втором квартале текущего года каждое домохозяйство Казахстана тратило на алкогольные напитки в среднем 5,5 тыс. тенге, что на 8,1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Больше всего на алкоголь тратили жители Восточно-Казахстанской области (9,5 тыс. тенге), годовой рост в стоимостном выражении составил 14,8%.

Также в тройку самых пьющих регионов также вошли Павлодарская область (9,5 тыс. тенге, минус 2,9%) и Алматы (8,9 тыс. тенге, плюс 20,5%).

Меньше всего тратили на алкогольные напитки жители Кызылординской (1,2 тыс. тенге), Актюбинской (1,4 тыс. тенге) и Мангистауской (1,5 тыс. тенге) областей.

Расходы. Схема: energyprom.kz

Также эксперты отметили, что в августе текущего года в месячной динамике алкогольные напитки подорожали на 0,4%, в годовой — на 9,3%.

В разрезе видов напитков за месяц вино выросло в цене на 0,8%, пиво — на 0,5%, а водка подешевела на 0,2%. В годовой динамике пиво подорожало на 14,4%, вино — на 9,9%, водка — на 3,6%.

Индекс. Схема: energyprom.kz

В региональном разрезе за месяц заметнее всего стоимость алкогольных напитков выросла в Астане (на 2,1%), а также в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях (на 1,8% в каждом из регионов).

В Жамбылской, Павлодарской и Костанайской областях цены остались на уровне прошлого месяца.

В Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Алматинской областях алкоголь подешевел.

Наибольший годовой рост был отмечен в Акмолинской (на 17,4%) и Кызылординской (на 16,7%) областях, а также в Шымкенте (на 14,6%), наименьший — в Павлодарской (на 2,2%), Жетысуской (на 4,7%) и Алматинской (на 5,1%) областях.

Отметим, в июне этого года сообщалось о росте цен на ряд алкогольных напитков. Отмечалось, что алкогольная продукция в Казахстане за год подорожала на 10,8%. Помимо этого эксперты обратили внимание на тот факт, что продажи спиртного в стране заметно упали.

Также напомним, что на днях более 21 тыс. бутылок водки, изъятой у предпринимателя, решено отравить в медицинские учреждения Павлодарской области, а самого бизнесмена за суррогатное спиртное оштрафовали.