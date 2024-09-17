Назван самый пьющий регион Казахстана
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Потребление алкоголя на одного человека в Казахстане составило 5 литров в год - наша страна оказалась на 100-м месте из 180 по данному показателю, передает Energyprom.kz.
Первые места по потреблению алкоголя заняли Латвия (13,2 литра), Молдова (12,9 литра) и Германия (12,8 литра).
Среди стран Центральной Азии Казахстан находится на первом месте по потреблению алкоголя.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, во втором квартале текущего года каждое домохозяйство Казахстана тратило на алкогольные напитки в среднем 5,5 тыс. тенге, что на 8,1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Больше всего на алкоголь тратили жители Восточно-Казахстанской области (9,5 тыс. тенге), годовой рост в стоимостном выражении составил 14,8%.
Также в тройку самых пьющих регионов также вошли Павлодарская область (9,5 тыс. тенге, минус 2,9%) и Алматы (8,9 тыс. тенге, плюс 20,5%).
Меньше всего тратили на алкогольные напитки жители Кызылординской (1,2 тыс. тенге), Актюбинской (1,4 тыс. тенге) и Мангистауской (1,5 тыс. тенге) областей.
Также эксперты отметили, что в августе текущего года в месячной динамике алкогольные напитки подорожали на 0,4%, в годовой — на 9,3%.
В разрезе видов напитков за месяц вино выросло в цене на 0,8%, пиво — на 0,5%, а водка подешевела на 0,2%. В годовой динамике пиво подорожало на 14,4%, вино — на 9,9%, водка — на 3,6%.
В региональном разрезе за месяц заметнее всего стоимость алкогольных напитков выросла в Астане (на 2,1%), а также в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях (на 1,8% в каждом из регионов).
В Жамбылской, Павлодарской и Костанайской областях цены остались на уровне прошлого месяца.
В Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Алматинской областях алкоголь подешевел.
Наибольший годовой рост был отмечен в Акмолинской (на 17,4%) и Кызылординской (на 16,7%) областях, а также в Шымкенте (на 14,6%), наименьший — в Павлодарской (на 2,2%), Жетысуской (на 4,7%) и Алматинской (на 5,1%) областях.
Отметим, в июне этого года сообщалось о росте цен на ряд алкогольных напитков. Отмечалось, что алкогольная продукция в Казахстане за год подорожала на 10,8%. Помимо этого эксперты обратили внимание на тот факт, что продажи спиртного в стране заметно упали.
Также напомним, что на днях более 21 тыс. бутылок водки, изъятой у предпринимателя, решено отравить в медицинские учреждения Павлодарской области, а самого бизнесмена за суррогатное спиртное оштрафовали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162437-nazvan-samyy-pyushchiy-region-kazahstana/