Школы, ремонт переходов и новые поликлиники: что ждет Бостандыкский район, рассказал Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о планах касательно Бостандыкского района во время встречи с местными жителями, передает корреспондент NUR.KZ.

В этом году в Бостандыкском районе города в рамках Национального проекта "Комфортная школа" завершится строительство двух новых школ на 4 тыс. мест: в мае - по улице Розыбакиева и в августе - по улице Егизбаева.

"В сентябре планируется завершить реконструкцию существующего здания школы №73 и строительство пристройки на 450 мест. До конца 2025 года ожидается завершение работ по капитальному ремонту с сейсмоусилением школы-интерната №10 и школ №189, №191, а также реконструкция здания РФМШ. В апреле этого года начнется реконструкция школы №60 с завершением в сентябре 2026 года", - сообщил Ерболат Досаев.

Также ведется работа по расширению сети дошкольных учреждений. Ожидается, что до конца марта 2025 года завершится реконструкция двух зданий бывшего детского дома в микрорайоне Орбита-3. Одно из них будет преобразовано в детский сад на 240 мест, а другое - в коррекционный сад на 100 мест для детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, проводится капитальный ремонт с сейсмоусилением детских садов №81, №87 и 137.

Также в Алматы уделяется внимание поликлиникам - в районе будут построены две поликлиники на пересечении Серкебаева и Левитана - на 500 посещений каждая. Работы планируется завершить к концу ноября текущего года.

На стадии завершения капитальный ремонт в филиале поликлиники №4, расположенном в микрорайоне Орбита-2. На 90% завершен капремонт основного здания поликлиники №12 по улице Попова, 23. Работы планируется завершить этой весной.

Помимо того, в июне 2025 года после получения заключения госэкспертизы планируется начать строительство второй поликлиники на 500 посещений на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Санаторной.

Обе поликлиники, как уверяют в акимате, будут соответствовать современным стандартам, в них предусматриваются клинико-диагностические центры, оснащенные аппаратами КТ и МРТ.

Также в районе планируется провести капремонт 5 надземных и 12 подземных пешеходных переходов с модернизацией лифтов и подъемников. Работы будут завершены до конца года.

Глава города сообщил, что в прошлом году в районе проведен средний ремонт 30,5 км дорог на 33 улицах, а в этом году планируется охватить еще 30,3 км дорог на 26 улицах.

Также текущим ремонтом восстановлены 30 тыс. кв. м дорожного полотна и построены 32 км арычных сетей. В 2025 году будет обеспечено восстановление еще 30 тыс. кв. м дорожного полотна и строительство 24,4 км арычных сетей.

В ходе встречи аким Алматы также сообщил о проводимой работе по повышению качества услуг общественного транспорта в районе. В прошлом году подвижной состав увеличен на 66 автобусов, что позволило обновить и усилить 25 действующих маршрутов. В мае 2025 года подвижной состав будет увеличен еще на 18 автобусов на 8 маршрутах.

Кроме того, для обеспечения порядка и безопасности района в 2024 году установлено 26 аппаратно-программных комплексов "Сергек" и 1100 камер системы видеомониторинга.

Также для обеспечения жителей Бостандыкского района бесперебойным водоснабжением и водоотведением до конца 2025 года планируется завершить работы по строительству 6,2 км инженерных сетей на 4 улицах.

"Обновление систем жизнеобеспечения и развитие инженерной инфраструктуры являются приоритетными направлениями нашей работы", - отметил Ерболат Досаев.

По его словам, в рамках комплексного развития инженерной инфраструктуры и для обеспечения более 25 тыс. жителей южной части района надежным водоснабжением и водоотведением в мае 2025 года планируется начало реализации масштабного проекта по строительству водозабора "Ерменсай" производительностью 9 тыс. кубометров в сутки. Завершение работ запланировано на конец 2026 года.

Также в мае 2025 года ожидается выход госэкспертизы проекта по строительству 62 км сетей водоснабжения и 34 км сетей водоотведения в микрорайоне Нурлытау. В целом по городу Алматы в 2025 году запланировано строительство 260 км и модернизация 87 км сетей.

Помимо этого, в мае этого года начнется реализация 15 проектов по реконструкции тепловых сетей.

"В мае текущего года после завершения отопительного сезона мы начнем реализацию 15 проектов по реконструкции 7,1 км тепловых сетей и 2 насосных станций в Бостандыкском районе. Срок завершения проекта - октябрь 2025 года", - сообщил Ерболат Досаев.

В целом, как сообщил аким, Бостандыкский район продолжает удерживать лидирующие позиции в городе по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для развития бизнеса. По итогам 2024 года объем привлеченных инвестиций вырос почти на 8%, составив почти 430 млрд тенге.

На сегодня, по словам акима, каждый пятый субъект малого и среднего бизнеса города работает в Бостандыкском районе. За 2024 год количество предприятий увеличилось на 7,3% по сравнению с предыдущим годом, что обеспечило создание порядка 12,9 тыс. постоянных рабочих мест.

Увеличение объемов строительства на 8,5% и рост розничной торговли на 34% способствовали общему экономическому росту в городе и увеличению налоговых поступлений на 27% (более 550 млрд тенге).

Как отметил Досаев, динамичное развитие экономики района позволило в 2024 году увеличить его бюджет на 38% - 29,1 млрд тенге. В 2025 году бюджет района увеличен на 1 млрд тенге и достиг 30,1 млрд тенге.