"Проблема будет усугубляться": депутат о безработице среди молодежи в Казахстане

Депутат Дания Еспаева на правчасе в мажилисе рассказала, с какими вызовами может столкнуться рынок труда в Казахстане, акцентировав внимание на молодежи, передает корреспондент NUR.KZ.

Дания Еспаева отметила, что эффективное управление рынком труда играет ключевую роль в достижении устойчивого экономического развития и повышения благосостояния казахстанцев.

"По мнению экспертов, на сегодня спрос на специалистов с профессиональным техническим образованием, на выпускников с высшим образованием превышает потребность рынка на 70%. В связи с этим необходимо повышение престижа рабочих профессий через реформирование технического и профессионального образования. Кроме того, для повышения статуса человека труда необходимы стимулирующие меры", - указала она.

Напомнила депутат и о планах кабмина создать к 2030 году 3,8 млн новых рабочих мест. Однако, по ее словам, большинство создаваемых сейчас в рамках госпрограмм рабочих мест носят временный характер.

"Например, в рамках программы "Сильные регионы - драйвер развития страны" из 1,5 тысяч созданных рабочих мест 90% являются временными, а по проекту развития агропромышленного комплекса из 67 тысяч созданных рабочих мест 81% являются сезонными.

В целом 87% новых рабочих мест создаются, в основном, в низкопродуктивных и среднесрочных секторах, и имеют временный характер. При этом, как мы видим, в Казахстане сохраняется рост высокой доли неформальной экономики и зависимости населения от государственной поддержки", - подчеркнула депутат.

Вызывает, по словам Еспаевой, особую озабоченность и безработица среди молодежи.

"Эта проблема будет усугубляться за счет ежегодного прогнозируемого притока молодежи на рынок труда. Проблемы начинаются на стадии перехода от системы образования к рынку труда, где молодежь через образование не может ни улучшить свои навыки, ни через трудоустройство набраться опыта.

В этом году в вузы приняли на грант около 74 тыс. студентов, а в колледжи - 143 тыс. новых студентов. Однако трудоустройство выпускников вызывает серьезную озабоченность. Скажем, в 2023 году по специальности трудоустроено лишь 40% выпускников колледжа. При этом, к сожалению, государственные органы не в курсе вопроса трудоустройства выпускников вузов. Это приводит к тому, что выпускники пополняют ряды безработных. Часть из них вынуждена вновь обратиться за государственной поддержкой, а на нее опять тратятся бюджетные средства", - подчеркнула Еспаева.

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что на сегодня в рамках Социального кодекса РК выпускникам организации образования оказываются следующие меры содействия занятости:

Молодежная практика

Для оказания содействия выпускникам в получении первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) центрами трудовой мобильности (карьерными центрами) организуется мера содействия занятости - молодежная практика со сроком до 12 месяцев.

Согласно Закону Республики Казахстан "О занятости населения" участниками молодежной практики определены безработные выпускники, завершившие учебные заведения в течение 3 предыдущих лет, и не старше 29 лет.

Ежемесячный размер заработной платы в месяц составляет 30 месячных расчетных показателей с учетом налогов, обязательных пенсионных взносов и других социальных отчислений. Для участия в молодежной практике выпускнику необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства с заявлением.

Проект "Первое рабочее место"

С целью повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда и предоставления им необходимых трудовых навыков и адаптации на первом рабочем месте центры трудовой мобильности (карьерные центры) осуществляют организацию трудоустройства безработных молодежи на первое рабочее место.

Организация трудоустройства по проекту "Первое рабочее место" осуществляется для безработных, впервые ищущих работу из числа молодежи не старше 35 лет, не имеющих опыта работы.

Проект "Контракт поколений"

В рамках реализации дополнительных мер содействия занятости для лиц, ищущих работу, и безработных лиц, в том числе для выпускников организации образования центры трудовой мобильности (карьерные центры) по заявкам работодателей осуществляют организацию трудоустройства безработных выпускников учебных заведений по полученной ими профессии (специальности) или родственной профессии с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста.

По проекту "Контракт поколений" работодатель на основе договора с центром трудовой мобильности трудоустраивает участника со сроком не менее 6 месяцев.

Напомним, в сентябре стало известно, что уровень официальной безработицы в Казахстане в разы выше, чем в ЕАЭС. Отмечается, что несмотря на различные активные меры по содействию занятости, многие казахстанцы по-прежнему не могут трудоустроиться. Более того, если сравнивать с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то Казахстан отличается самой высокой долей официально зарегистрированных безработных граждан.

В начале августа стало известно, сколько безработных проживает в Казахстане. Согласно данным Бюро национальной статистики, количество безработных выросло на 1,52%, или на 6,8 тыс. - до 452,7 тыс. человек.

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