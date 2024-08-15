Платят ли за молодежную практику в Казахстане

Молодые казахстанцы могут обратиться в карьерный центр, чтобы устроиться на молодежную практику, где они смогут получить новые знания и начать зарабатывать. Об их среднем заработке читайте на NUR.KZ.

В Казахстане бывает сложно найти работу не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым людям, у которых еще недостаточно опыта, чтобы привлечь внимание работодателя.

Стоит отметить, что в обоих случаях казахстанцы имеют право на поддержку со стороны государства. Для граждан в возрасте существует программа "Серебряный возраст", а молодежь, как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, могут направить на прохождение практики.

Так, по состоянию на 1 августа текущего года на молодежную практику уже было устроено порядка 14,7 тыс. человек. Всего же в этом году планируется трудоустроить 40 тыс. молодых казахстанцев.

В молодежной практике могут участвовать безработные выпускники учебных заведений, которым не больше 35 лет. Основная цель этой программы – дать возможность приобрести первоначальный опыт работы по специальности. Это означает, что за каждым молодым специалистом будет закреплен наставник, который поможет ему освоить новые навыки и получить ценный опыт.

Чтобы стать участником молодежной практики, необходимо подать заявление в карьерный центр.

Стоит отметить, что в рамках молодежной практики казахстанцы не только получают "бесценный опыт", но и зарабатывают. Так, в среднем по Казахстану заработок во время практики составляет около 109,5 тыс. тенге. Интересно, что больше всего платят в Актюбинской области – в среднем 120,9 тыс. тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если же проанализировать спрос, то наибольшее количество трудоустроенных на молодежную практику отмечается в Туркестанской (2,9 тыс. человек), Жамбылской (1,6 тыс. человек), Кызылординской (1,1 тыс. человек) областях и в Шымкенте (1,2 тыс. человек). Чаще всего в молодежной практике участвуют женщины (63,3%, или 9,3 тыс. человек). На долю сельского населения приходится 58,1%, или 8,6 тыс. всех трудоустроенных.

Интересно, что наиболее востребованными профессиями, на которые были трудоустроены участники молодежной практики, стали медбратья/медсестры (1 084 человека), юристы (767 человек), воспитатели (558 человек), учителя начальных классов (541 человек) и программисты (524 человека).

Оплачивается молодежная практика ежемесячно – через госкорпорацию "Правительство для граждан". Выплаты производятся на основании сведений, представленных работодателем, путем перечисления денежных средств на текущие карточные счета работников.

Напомним, ранее аналитики сообщили о том, какой желаемый заработок в среднем указывают казахстанцы в своих резюме. Также мы рассказывали о том, что многие предприниматели в текущем году стали предлагать соискателям более высокие зарплаты.