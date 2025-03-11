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KEGOC планирует повысить стоимость электроэнергии в Казахстане

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Лампочка в руке на фоне неба
Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Стоимость электроэнергии может подорожать для казахстанских потребителей, так как АО "KEGOC" планирует изменить тариф, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

На сайте АО "KEGOC" сообщили о состоявшихся публичных слушаниях, посвященных обсуждению проекта изменений тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги.

По данным KEGOC, к данному шагу привели несколько факторов: изменение стоимости стратегических товаров, корректировка утвержденной инвестиционной программы в рамках государственных программ и национальных проектов, а также изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников.

"Основной причиной изменения тарифов является рост предельных тарифов на электрическую энергию с 1 февраля 2025 года. В частности, стоимость электроэнергии для единого закупщика возросла с 13,1 тенге/кВтч до 24,68 тенге/кВтч. Это привело к увеличению затрат на возмещение технологических потерь электроэнергии и росту тарифов", - заявили в АО.

При этом в релизе указано, что в структуре тарифа на электроэнергию для конечных потребителей тарифы KEGOC "занимают незначительную часть 7-8%".

"В связи с чем изменение тарифов KEGOC приведет к несущественному влиянию на конечные тарифы потребителей - 1,5-2%", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце января этого года президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что в стране самые низкие коммунальные тарифы среди стран СНГ и поручил пересмотреть эти вопросы.

А уже с 1 февраля в Казахстане начали действовать новые тарифы на электроэнергию.

В прошлом году Токаев дал поручения по развитию коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Тогда же он высказался об увеличении коммунальных тарифов.

Президент сообщил о необходимости принять национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов во время своего послания народу Казахстана 2 сентября 2024 года.

Тогда Токаев сообщил, что стране нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы и "прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства".

В конце прошлого года заместитель премьера Канат Бозумбаев доложил о ходе подготовки национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

При этом вице-министр нацэкономики Арман Касенов рассказал, приведет ли новый нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов к росту тарифов.

"Будет осуществлен минимальный рост тарифов, в разумных пределах, что будет обеспечено за счет нескольких механизмов", - сказал Касенов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2227128-kegoc-planiruet-povysit-stoimost-elektroenergii-v-kazahstane/