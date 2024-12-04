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Бозумбаев доложил Токаеву о новом нацпроекте стоимостью 10 трлн тенге

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Бозумбаев и Токаев
Касым-Жомарт Токаев и Канат Бозумбаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что Канат Бозумбаев доложил о ходе подготовки национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Сообщается, что в рамках проекта, рассчитанного на предстоящие пять лет, предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тыс. МВт электрической генерации.

"Общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге. Финансовые средства будут привлекаться на заемной основе с рынка и частично из республиканского бюджета.

Комплексная модернизация позволит значительно снизить износ энергетических объектов и коммунального сектора, повысив надежность систем жизнеобеспечения населения", - сказано в сообщении.

Также Бозумбаев проинформировал о новых подходах к осуществлению региональной политики, направленных на ликвидацию существующих разрывов между областями по обеспечению социальной, производственной и коммунальной инфраструктурой.

Сообщается, что будет создан проектный офис региональной политики при правительстве в целях системной координации хода исполнения государственных программ.

Кроме того, Канат Бозумбаев рассказал о перспективах реализации инвестиционного проекта по развитию авиационного хаба в Мангистауской области в качестве новой точки роста экономики данного региона и важного звена международной транспортно-логистической цепочки.

"Президент поручил Канату Бозумбаеву тщательно проработать и утвердить до конца текущего года национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Также поставлена задача начать активную работу по реализации концепции региональной политики", - сообщили в Акорде.

На сайте премьер-министра РК указано, что национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов позволит уменьшить износ инженерных сетей, масштабно обновить инфраструктуру и снизить риски аварий.

Казахстанцам с информацией о проекте можно ознакомиться на портале "Открытые НПА". В размещенной информации указано, что целью проекта является "надежность системы жизнеобеспечения населения, снижение уровня изношенности генерирующих мощностей и коммунальной инфраструктуры, повышение внутристрановой ценности (использование товаров, произведенных казахстанскими предприятиями)".

Ожидается, что проект снизит уровень аварий на 20%, а уровень износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости принять национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов во время своего послания народу Казахстана 2 сентября текущего года.

Тогда Токаев сообщил, что стране нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы и "прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства".

"До конца года следует утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов", - сказал президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2193209-tokaevu-dolozhili-o-proekte-stoimostyu-bolee-10-trln-tenge/

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