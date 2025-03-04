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Средняя зарплата свыше 400 тыс. тенге: где столько платят учителям в Казахстане

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Как начать копить на учебу своего ребенка в Казахстане
Накопления на учебу. Иллюстративное фото: Miljan Živkovi/Getty Images

Зарплаты учителей в Казахстане с 2020 года выросли в два раза. Сейчас педагоги получают в среднем 352 тыс. тенге в городах и порядка 435 тыс. тенге в селах. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 2020 года в Казахстане планово повышают зарплаты учителей – по 25% ежегодно. Как отмечает Министерство просвещения РК, за это время оклады педагогов выросли в два раза.

Так, по итогам 2024 года средняя зарплата учителя в городе составила 352 тыс. тенге. Это заметно меньше среднего показателя по стране, однако их коллеги, которые преподают в сельских школах, зарабатывают намного больше – в среднем 435 тыс. тенге.

Дело в том, что сельским педагогам уделяется особое внимание – их зарплаты выше минимум на 25% по сравнению с городскими учителями. Напомним, что по программе "С дипломом – в село" специалисты разных областей могут получить и другие преимущества.

При этом важно отметить, что размер окладов учителей зависит от уровня образования специалиста, его квалификации, стажа, объема нагрузки и наличия дополнительных выплат за условия труда, академическую степень, наставничество и внеурочные спортивные занятия.

Так, например, в Казахстане сейчас насчитывается порядка 400 тыс. педагогов, и 300 тыс. из них получают доплаты за квалификационные категории, присвоенные по итогам аттестации. При этом половина всех педагогов получают в среднем 581 тыс. тенге в месяц, так как работают не 16 часов, а берут полторы ставки на 24 часа в неделю.

Отдельно следует обратить внимание на различные надбавки:

  • наличие академической степени – плюс 10 месячных расчетных показателей (10 МРП – 39 320 тенге в 2025 году);
  • наставничество и внеурочные спортивные занятия – 100% от базового должностного оклада;
  • за квалификации:
  1. педагог-модератор – 30%;
  2. педагог-эксперт – 35%;
  3. педагог-исследователь – 40%;
  4. педагог-мастер – 50%.

Также в Казахстане могут поощрить педагогов за достижения в области образования, подготовку призеров олимпиад и получение государственных наград. В 2024 году, например, 89 педагогов стали лауреатами государственных премий – каждому заплатили по 3,6 млрд тенге.

Также ранее мы рассказывали о том, как повысили зарплаты педагогам в высших учебных заведениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2225409-srednyaya-zarplata-svyshe-400-tys-tenge-gde-stolko-platyat-uchitelyam-v-kazahstane/