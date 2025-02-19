Астана стала лидером по росту цен в Казахстане

Пока в среднем по Казахстану цены на товары и услуги выросли на 8,9%, в Астане их рост достиг 11,2%. Особенно сильно в столице подорожали платные услуги – на 17,8%. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам января инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,9%. Продукты питания подорожали на 5,8% за год, непродовольственные товары – на 8,4%, а платные услуги – на 13,8%.

При этом, согласно данным Национального банка РК, сразу в 12 регионах страны инфляция оказалась выше среднереспубликанского значения. Лидером по росту цен оказалась Астана – здесь цены на товары и услуги выросли сразу на 11,2%.

Следом с заметным отставанием идут Карагандинская и Западно-Казахстанская области – плюс 9,9% и 9,7% соответственно.

В Алматы цены за год выросли на 9,3%, а в Шымкенте – на 7,4%. Самая низкая инфляция по итогам января была зафиксирована в Алматинской области – всего 6,6%.

Инфляция в регионах Казахстана. Источник: Национальный банк РК

Сильнее всего в Астане подорожали платные услуги – 17,8%. Это самый высокий показатель по стране. Для сравнения: в Алматы сервисная инфляция составила 14%, а в Шымкенте – 10,5%. Наименьший рост цен зафиксирован в Туркестанской области – всего 9,3%.

Примечательно, что столица отличилась только сильным ростом цен в сфере услуг, тогда как непродовольственные товары и продукты питания здесь подорожали относительно умеренно – на 8,6% и 4,3% соответственно.

Лидером по росту цен на продовольственные товары в январе стала область Жетісу (7,9%), а на непродовольственные – Туркестанская область (13,1%).

В Алматы цены на продукты питания выросли на 6,5%, а на непродовольственные товары – на 7%. В Шымкенте их рост достиг 4,7% и 8,1% соответственно.

Инфляция в регионах Казахстана. Источник: Национальный банк РК

Жителям Астаны между тем стоит быть готовыми к тому, что цены на платные услуги в будущем могут вырасти еще сильнее. Ранее стало известно, что в столице планируют в два раза повысить тариф на вывоз мусора.

Также мы рассказывали о том, что Астана отличилась самым сильным ростом цен на картофель. Напомним, что некоторые столичные автозаправки также начали повышать стоимость бензина марки АИ-92.