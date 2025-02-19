Астана стала лидером по росту цен в Казахстане

Пока в среднем по Казахстану цены на товары и услуги выросли на 8,9%, в Астане их рост достиг 11,2%. Особенно сильно в столице подорожали платные услуги – на 17,8%. Подробности читайте на NUR.KZ.
По итогам января инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,9%. Продукты питания подорожали на 5,8% за год, непродовольственные товары – на 8,4%, а платные услуги – на 13,8%.
При этом, согласно данным Национального банка РК, сразу в 12 регионах страны инфляция оказалась выше среднереспубликанского значения. Лидером по росту цен оказалась Астана – здесь цены на товары и услуги выросли сразу на 11,2%.
Следом с заметным отставанием идут Карагандинская и Западно-Казахстанская области – плюс 9,9% и 9,7% соответственно.
В Алматы цены за год выросли на 9,3%, а в Шымкенте – на 7,4%. Самая низкая инфляция по итогам января была зафиксирована в Алматинской области – всего 6,6%.
Сильнее всего в Астане подорожали платные услуги – 17,8%. Это самый высокий показатель по стране. Для сравнения: в Алматы сервисная инфляция составила 14%, а в Шымкенте – 10,5%. Наименьший рост цен зафиксирован в Туркестанской области – всего 9,3%.
Примечательно, что столица отличилась только сильным ростом цен в сфере услуг, тогда как непродовольственные товары и продукты питания здесь подорожали относительно умеренно – на 8,6% и 4,3% соответственно.
Лидером по росту цен на продовольственные товары в январе стала область Жетісу (7,9%), а на непродовольственные – Туркестанская область (13,1%).
В Алматы цены на продукты питания выросли на 6,5%, а на непродовольственные товары – на 7%. В Шымкенте их рост достиг 4,7% и 8,1% соответственно.
Жителям Астаны между тем стоит быть готовыми к тому, что цены на платные услуги в будущем могут вырасти еще сильнее. Ранее стало известно, что в столице планируют в два раза повысить тариф на вывоз мусора.
Также мы рассказывали о том, что Астана отличилась самым сильным ростом цен на картофель. Напомним, что некоторые столичные автозаправки также начали повышать стоимость бензина марки АИ-92.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2221898-astana-stala-liderom-po-rostu-cen-v-kazahstane/