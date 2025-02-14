Тариф на вывоз мусора в Астане повысят в два раза

Глава столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Даулет Доскулов на сессии маслихата объяснил решение повысить тариф на вывоз мусора, передает корреспондент NUR.KZ.

Даулет Доскулов сообщил, что действующий в Астане тариф на вывоз мусора составляет 390 тенге в месяц на одного человека.

"За 5 лет, начиная с 2019 года, тариф остается неизменным, тогда как в Алматы он уже составляет 718 тенге. Непринятие своевременных мер приводит к критическим последствиям. Летом 2024 года в столице из-за несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов возникло социальное напряжение. Причинами этого стали увеличение численности населения, рост объема твердых бытовых отходов, а также увеличение расходов, связанных с их обслуживанием…

С 2019 по 2024 годы средняя зарплата рабочих и водителей выросла на 230%, стоимость ГСМ увеличилась на 90%, плата за эмиссию в окружающую среду, возвращаемая в местный бюджет в виде налогов за каждую тонну отходов, выросла на 56%, объем вывозимых отходов увеличился на 50%. Все это легло на затраты предприятий, работающих в сфере вывоза, переработки и захоронения отходов. Таким образом, средний рост рыночных цен по основным статьям расходов за 5 лет составил 107%, то есть в 2 раза", - сказал он.

При этом, при росте численности населения на 36%, расходы на вывоз мусора, по словам чиновника, увеличились на 103%.

"Фактические затраты предприятий в 2019 году составили 260 миллионов тенге, а в 2024 году - уже 544 миллиона тенге. Эти цифры демонстрируют, что при действующем тарифе сфера не рентабельна для бизнеса. Принимая во внимание статус Астаны, а также необходимость обеспечения безопасного и качественного оказания услуг по сбору и вывозу ТБО, предлагается утвердить новый тариф: 637 тенге на одного жителя благоустроенного дома и 679 тенге на одного жителя неблагоустроенного дома", - отметил спикер.

Принятие нового тарифа, по словам спикера, позволит обеспечить бесперебойную работу сортировочных компаний и повысить уровень сортировки до 20%, стабилизировать работу полигонов и исключить аварийность мусоровозов, обеспечить налоговые поступления и пополнение ликвидационного фонда, частично финансировать госпрограммы, гарантировать качественное оказание услуг и внедрить бесплатные социальные сервисы.

Напомним, в мае 2023 года одного столичного бизнесмена оштрафовали за организацию стихийной свалки на пустыре в районе Нура в Астане. А жители села в Туркестанской области вывалили мешки с отходами перед зданием местного акимата – таким образом люди пытались привлечь внимание к проблеме с мусором.

Позже стало известно, что в Казахстане хотят ужесточить ответственность за выброс мусора в неположенных местах.

В 2023 году глава Минэкологии и природных ресурсов сегодня не исключал вероятность повышения тарифов на вывоз мусора в Казахстане. Летом этого года мы писали, что в последние годы окраины Астаны стали окружать свалки строительных отходов. Мониторят ситуацию прямо из космоса, из облетающих территорию Казахстана спутников.

А зимой прошлого года поднимался вопрос корректировки действующего тарифа на вывоз мусора в Алматы.