Десятки школ работали без лицензий в Казахстане

58 школ в Казахстане оштрафовали за работу без лицензий. Нарушения были выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, при проведение проверок с начала 2024 года были выявлены 58 школ, работавших без лицензий в Астане, Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областях.

На сегодня 17 из них привели в порядок документы.

Отмечается, что школы, работавшие без лицензий, оштрафовали по статье 463 КоАП РК.

"Все школы, согласно закону РК "Об образовании", прежде чем начать образовательную деятельность должны получить разрешение. Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подала документы на получение разрешения.

Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Если школа не получила лицензию в течение шести месяцев с момента госрегистрации, то она подлежит закрытию в судебном порядке", – подчеркнул председатель комитета Ернур Дауенов.

Основные требования для получения лицензии:

наличие соответствующей материально-технической базы и квалифицированного педагогического состава;

соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм;

организация медицинского обслуживания обучающихся.

Несоответствие этим требованиям является основанием для административного наказания и в случае повторных нарушений для приостановления деятельности образовательного учреждения, предупреждают в Минпросвещения.

В ведомстве добавили, что школы находятся в ведении местных исполнительных органов. Территориальными департаментами направлены официальные письма региональным акиматам и руководителям управлений образования с требованием принять меры по устранению нарушений.

Отметим, согласно статье 463 КоАП РК, занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы:

на физических лиц в размере 15 МРП (55,3 тыс. тенге),

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 25 МРП (92,3 тыс. тенге),

на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (107 тыс. тенге),

на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП (553 тыс. тенге),

с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.