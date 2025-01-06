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Кому поднимут зарплаты в Казахстане в 2025 году

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Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минимальная зарплата в 2025 году осталась неизменной, но некоторых граждан все равно ждет увеличение окладов. Повышение коснется порядка 600 тыс. работников. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В 2025 году было принято решение не изменять размер минимальной заработной платы и оставить ее на уровне 85 тыс. тенге.

Однако это не значит, что работники будут получать ровно столько же, сколько в прошлом году – "чистые" оклады немного вырастут за счет уменьшения суммы индивидуального подоходного налога.

При этом некоторым категориям граждан начнут повышать зарплаты планово. Например, ранее стало известно, что в 2025 году будут увеличены на 17% должностные оклады работников научных организаций.

Между тем, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, плановое увеличение окладов ждет еще порядка 600 тыс. работников. Их зарплаты в среднем повысят на 20%.

"Повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие", – сообщили в ведомстве.

В Минтруда отметили, что плановое повышение зарплат отдельным категориям граждан происходит ежегодно в рамках исполнения поручения президента Казахстана, которое он озвучил в своем послании народу 1 сентября 2021 года.

С учетом ожидаемого повышения, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в два раза.

Ранее мы рассказывали, на сколько меньше в долларах стали зарабатывать казахстанцы в 2024 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2208644-komu-podnimut-zarplaty-v-kazahstane-v-2025-godu/

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