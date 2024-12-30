На сколько меньше в долларах стали зарабатывать казахстанцы в 2024 году

За год зарплаты казахстанцев в среднем выросли. Но ослабление тенге оказало негативное влияние на покупательную способность окладов в валютном выражении. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Средняя номинальная заработная плата отражает среднюю сумму денег, которую казахстанские работники получают за труд без учета инфляции и покупательной способности.

Как отмечалось ранее, этот показатель (без учета малых предприятий) за 3 квартала 2024 года снизился на 1% в номинальном выражении и составил 390 328 тенге.

Но если сравнивать с 3 кварталом прошлого года, то казахстанцы в среднем стали зарабатывать больше на 11,3%. А реальный рост средней зарплаты – то есть с учетом инфляции – составил 2,7%.

В то же время за текущий год изменились и курсы иностранных валют, что привело к определенному обесцениванию накоплений в тенге по отношению к доллару и евро.

Что с зарплатами в валютном выражении

На начало 2024 года один доллар США оценивался в 449,19 тенге, а евро и рубль стоили по 486 тенге и 5,03 тенге соответственно. Средняя номинальная зарплата в тот же период составляла 393 605 тенге.

Получается, что на 1 января средний оклад в иностранной валюте был равен 876 долларам США, 809 евро или 78 251 рублю. Однако в конце текущего года тенге резко ослаб, что отразилось и на показателях средней заработной платы.

Монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, средний оклад по итогам третьего квартала 2024 года был равен 390 328 тенге – это наиболее доступные актуальные статистические данные. А показатели за 4 квартал будут опубликованы уже в 2025 году.

И если сравнить показатель средней зарплаты с актуальным курсом валют на утро 30 декабря, то оклады окажутся следующими:

748,03 доллара США , или снижение на 128 долларов (по средневзвешенному курсу, равному 521,81 тенге );

, или снижение на (по средневзвешенному курсу, равному ); 718 евро , что указывает на сокращение зарплаты на 91 евро (по курсу 543,67 тенге );

, что указывает на сокращение зарплаты на (по курсу ); 77 292,7 рубля, или минус 958,3 рубля (5,05 тенге за рубль).

Таким образом, средние номинальные зарплаты казахстанцев за 3 квартала 2024 года снизились не только в тенговом, но и валютном выражении.

Ранее мы рассказывали, на что хватает средней зарплаты в Казахстане.

Также сообщалось, что показатель средней зарплаты в Казахстане уступает лишь окладам в России, если сравнивать страны ЕАЭС.

Дополнительно отмечалось, что чаще всего казахстанцы зарабатывают не более 100 тыс. тенге в месяц.