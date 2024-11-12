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Маркетинг и логистика: из-за чего в Казахстане растут цены на лекарства, объяснили в Минздраве

Опубликовано:

Лекарства
Лекарства. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минздрава Акмарал Альназарова на заседании кабмина рассказала, что делается для предотвращения беспричинного роста цен на лекарства в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова сообщила, что в этом направлении реализуется ряд мер.

"Есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования на лекарства. Есть приказы Минздрава - они анализируются и пересматриваются. Среди них выявлены те издержки, которые приводят к беспричинному росту цен на лекарства: маркетинговые - на 30%, логистические - до 15%. Все это планируется оптимизировать.

На сегодня приказ проходит согласование с соответствующими госорганами, ожидаем, что до конца года он будет подписан", - добавила министр.

Она напомнила, что 20 августа подписали приказ, согласно которому разница в цене между так называемыми дженериками (лекарства под разными торговыми названиями, но имеющими одно и то же действующее вещество в составе - прим. ред.) и оригинальными препаратами не должна превышать 30%. Это касается лекарств, закупаемых государством.

"Для регулирования цен импортных лекарств министерством проводится интеграция с информсистемой Минфина "Кеден". Ожидаем, если мы в начале следующего года завершим полностью интеграцию, то мы будем видеть цены импортных лекарств на входе в Казахстан. Это также позволит регулировать цены на препараты внутри страны", - считает Альназарова.

Напомним, летом текущего года Альназарова попросила казахстанские фармкомпании и дистрибьюторов снизить цены на лекарства. До этого антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация", более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом.

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Были выявлены 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки. Тогда Минздрав обещал снизить цены на лекарства за счет исключения посредников, так как теперь единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями.

Отметим, в Казахстане действует мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать предельные цены на лекарства и жаловаться на высокие цены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2186150-marketing-i-logistika-iz-za-chego-v-kazahstane-rastut-ceny-na-lekarstva-obyasnili-v-minzdrave/

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