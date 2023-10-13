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30 лет независимости Казахстана

Лекарства дорожают: из каких стран Казахстан их завозит

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Монеты тенге лежат на медицинских масках рядом с градусниками
Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Цены на лекарства в Казахстане выросли на 12,4% за год. При этом большая часть медикаментов импортируется из России, Китая и Германии. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

По итогам сентября услуги в сфере здравоохранения подорожали сразу на 15,9% за год. При этом в Казахстане растут цены и на лекарственные препараты. За этот же период они выросли в среднем на 12,4%.

При этом в некоторых регионах подорожание оказалось сильнее. Например, в Акмолинской области стоимость медикаментов выросла на 22,3%, а в Северо-Казахстанской – на 20,3%. В Алматы цены увеличились на 17,1%, в Астане – на 16,5%, а в Шымкенте – на 10,3% за год.

Рост цен на лекарства
Рост цен на лекарства. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что значительную часть лекарств и медикаментов Казахстан не производит, а импортирует.

Так, например, согласно данным аналитиков, отечественные компании в период с января по август текущего года произвели лекарств на 96,3 млрд тенге, что в стоимостном выражении на 8,3% меньше, чем годом ранее.

При этом импорт заметно вырос. За первые семь месяцев года в страну было завезено 15,8 тыс. тонн фармпродукции, что в натуральном выражении на 8,8% больше, чем год назад.

В деньгах это примерно 791,8 млн долларов, или 355,4 млрд в пересчете на тенге по среднему курсу за второй квартал 2023 года, согласно данным Нацбанка. Стоит отметить, что в стоимостном выражении текущий объем импортных медикаментов на 2,5% меньше прошлогоднего.

Откуда завозятся лекарства

Из стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) с января по июль было завезено более 4,7 тыс. тонн медикаментов на сумму 72,1 млн долларов (32,4 млрд тенге), что в денежном отношении на 1,8% больше, чем было в 2022 году.

Из стран СНГ в Казахстан поставляют лекарства Россия, Беларусь, Узбекистан, Молдова, Армения и Кыргызстан. Медикаменты в Казахстан завозятся также из Украины, причем она является одним из лидеров по объемам поставок.

Из стран, не входящих в СНГ, завезли в Казахстан более 11 тыс. тонн медикаментов на 719,7 млн долларов (323 млрд тенге). Лидерами являются Китай, Германия и Индия, которые поставили в страну 2,35 тыс., 1,4 тыс. и 1,36 тыс. тонн лекарств соответственно.

Откуда завозят лекарства в Казахстан
Откуда завозят лекарства в Казахстан. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, можно отметить, что импорт лекарств и медикаментов превышает объемы отечественного производства более чем в три раза.

Напомним, в Казахстане было принято решение о постепенном снятии государственного регулирования цен на лекарственные препараты. В планах отправить "в свободное плаванье" стоимость всех лекарств кроме тех, что закупаются для больниц в рамках гарантированной медпомощи и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040886-lekarstva-dorozhayut-iz-kakih-stran-kazahstan-ih-zavozit/

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