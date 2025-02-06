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"Важно задуматься": глава сената упомянул Маска, говоря о сокращении расходов бюджета

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Сенаторы
Сенаторы. Фото: Пресс-служба Сената Парламента РК

Спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании высказался о сокращении неэффективных расходов из бюджета, упомянув при этом Илона Маска, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вот сейчас многие смотрят на происходящее в США, на действия новой администрации президента. Они создали новое министерство, в состав которого вошел Илон Маск - Министерство (Департамент - прим. ред.) по эффективности правительства. Оно занимается сокращением бюджетов государственных органов, анализируя их эффективность и устраняя нерациональные и неэффективные расходы. Сейчас посмотрим, к какой экономии они придут.

Нам, конечно, не нужно копировать чужой опыт, но важно задуматься о рационализации наших расходов", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Для этого, по его словам, есть два пути: увеличение доходов за счет налоговых реформ, предлагаемых правительством, и сокращение расходов для поддержания баланса бюджета.

"Это позволит не только обеспечить его наполнение, но и финансировать социальные расходы", - резюмировал Ашимбаев.

Напомним, 21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Ранее отмечалось, что Трамп заявлял о намерении в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

После этого соцсеть Илона Маска заблокировала страницу USAID, также перестал функционировать их сайт. Организацию раскритиковал Дональд Трамп, назвал руководителей "помешанными радикалами". А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть". Кроме того, Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

При этом двумя днями ранее пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Сегодня в Белом доме заявили, что США потратили 4,5 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2218451-sokrashchenie-rashodov-byudzheta-kazahstanskiy-senat-izuchaet-opyt-departamenta-ilona-maska-v-ssha/