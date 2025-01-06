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Какие цены на нефтяной газ установили на 2025 год в Казахстане

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Газовый насос
Автозаправка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане утвердили предельные цены на сжиженный нефтяной газ. Они остались прежними, то есть 45 158 тенге за тонну без учета НДС. Для кого установлены такие ценники, узнайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане действуют предельные оптовые цены, по которым производители сжиженного нефтяного газа могут его продавать. В 2025 году, согласно приказу Министра энергетики РК, они останутся теми же, что были в прошлом году.

"Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года в размере 45 158 тенге без учета налога на добавленную стоимость (НДС)", – говорится в документе.

Отметим, что текущие предельные оптовые цены были установлены 1 июля 2024 года. А до этого стоимость газа составляла 40 320 тенге за тонну.

Тогда повышение предельной цены было обусловлено резким ростом потребления сжиженного нефтяного газа в странах СНГ и нерентабельностью его производства в Казахстане – каждая тонна газа на отечественных заводах приносила убытки производителям в размере 20-30 тыс. тенге.

Важно учесть, что речь здесь идет не о ценах на газ, которые продают автозаправочные станции. Для автогаза в Казахстане действуют свои предельные цены, и пока они варьируются от 59 до 94 тенге с учетом НДС за литр в зависимости от региона.

При этом сейчас в стране обсуждают возможность уравнять цены на автогаз с теми, по которым продается бензин. Причина кроется в том, что многие автовладельцы начали переводить свои транспортные средства на газ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2208593-kakie-ceny-na-neftyanoy-gaz-ustanovili-na-2025-god-v-kazahstane/

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