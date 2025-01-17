"Воспринимаем как посыл к действию": глава Нацбанка о критике Токаева

Главу Нацбанка Тимура Сулейменова на брифинге попросили рассказать, как он отреагировал на критику главы государства в адрес финансового блока кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов отметил, что президент говорил про руководителей-экономистов.

"Безусловно, к числу экономических ведомств относится и Нацбанк. Поэтому это не только Министерство экономики, Министерство финансов, это и Национальный банк, и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, "Байтерек", "Самрук" - то есть все руководители-экономисты. И что президент нам дал оценку "орташа" - посредственную, я, естественно, себя из этого не выделяю. Думаю, всему экономблоку дана такая оценка", - сказал он.

Глава Нацбанка заявил, что критику воспринимает как посыл к действию.

"Безусловно, эту критику мы воспринимаем с точки зрения Нацбанка. И не просто воспринимаем, а воспринимаем как посыл к действию.

Сегодня, в конце я говорил про новые меры, которые мы уже приняли, новые меры, которые мы примем уже на следующей неделе. Это как раз таки является нашими действиями в реализацию того, что президент сказал", - резюмировал Тимур Сулейменов.

Напомним, в начале этого года в интервью газете "Ана тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что нынешнюю работу руководителей-экономистов оценивает как посредственную.

К слову, сегодня действия Нацбанка раскритиковал депутат мажилиса Азат Перуашев. По его словам, сохранение базовой ставки не является решением.

Сегодня Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она осталась на уровне 15,25%.