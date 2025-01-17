"Думают, как только санкции на Россию прилетают, будет эффект на тенге": Сулейменов не согласился с казахстанцами

На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов не согласился с мнением казахстанцев, которые ждут прямого влияния на тенге от введения санкций против России, передает корреспондент NUR.KZ.

"Почему-то в головах у населения или бизнесменов мелкого, малого, среднего бизнеса складывается, что как только санкции на Россию "прилетают", сразу будет такой же прямой эффект и на тенге.

Мне кажется, это не совсем верный анализ. Понятно, что Россия - крупный наш торгово-экономический партнер. Но, тем не менее, они живут в своей собственной экономической финансовой реальности, у них и собственная финансовая система со всеми плюсами, минусами, рисками и вызовами.

У нас своя система. Мы свободны от санкций. У нас достаточно стабильная ситуация на финансовом рынке, прекрасные показатели банковского сектора и рынка ценных бумаг. Поэтому мы живем фундаментально в других экономических реалиях. И таким образом проводить прямые параллели между рублем и тенге, мне кажется, это неразумно", - заявил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка призвал задуматься о том, что "спрос, ажиотаж и нервозность" могут приводить к потере денег в случае, "если риски не реализуются, а ты уже вложился".

Сегодня у Тимура Сулейменова спросили, почему тенге дешевеет при снижении цен на нефть, но не укрепляется, когда цены на нефть растут. По словам главы Нацбанка, говорить о прямой взаимосвязи между повышением цен на нефть и укреплением тенге или снижением цен на нефть и падением курса тенге - это "сильное упрощение", так как значение имеют и другие факторы.

Глава Нацбанка также ответил на вопрос, планируется ли в Казахстане вернуться к фиксированному курсу тенге, учитывая последние высказывания президента в недавнем интервью.

Также сегодня сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.

В то же время, Национальным банком Казахстана отмечено, что по анализам результатов 2024 года возможны признаки перегрева экономики страны.

Добавим, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 17 января 2025 года, курс тенге к доллару составляет 529.65 (-0.05).