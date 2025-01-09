На сколько жилье подорожало в Казахстане за год

За прошлый год в Казахстане цены на первичном рынке жилья выросли на 3%, а на вторичном – на 4,2%. Сильнее всего подорожала аренда – сразу на 7,9%. Подробности о рынке недвижимости читайте на NUR.KZ.

Жилье в Казахстане стабильно дорожает. Согласно данным Бюро национальной статистики, в декабре на первичном рынке жилья цены выросли на 0,2% за месяц, а на вторичном – на 0,9%. Арендное жилье подорожало на 1,1% за месяц.

По итогу средняя стоимость одного квадратного метра у "первички" составила 500 198 тенге, а у "вторички" – 516 203 тенге. Стоит отметить, что эти цены на 3% и 4,2% соответственно выше прошлогодних. Однако сильнее всего подорожало съемное жилье – сразу на 7,9% за год, до 4 565 тенге за "квадрат".

Сильнее всего цены на первичном рынке за год выросли в Актобе (на 12,8%), Кокшетау (на 10,1%) и Таразе (на 10%). Среди мегаполисов отличился Шымкент (5%), далее идет Астана (3,8%) и Алматы (0,9%). "Первичка" подешевела только в двух крупных городах: в Усть-Каменогорске (на 0,8%) и Атырау (на 4,7%).

Годовым ростом на вторичном рынке отличились Атырау (16,9%), Астана (12,9%) и Қонаев (10,1%). При этом цены упали в Усть-Каменогорске (на 3,6%), Алматы (на 3,3%), Шымкенте (на 3,2%), Уральске (на 0,7%) и Караганде (на 0,4%).

Аренда жилья сильнее всего за год подорожала в Талдыкоргане (сразу на 26,6%). Следом идут Астана (25,8%) и Шымкент (18,6%). При этом в Алматы и Туркестане цены немного снизились – на 0,3% и 1% соответственно.

Регион Изменение цен на жилье в Казахстане

(декабрь 2024 года) Первичное Вторичное Арендное За

месяц За

год За

месяц За

год За

месяц За

год Казахстан 0,2% 3,0% 0,9% 4,2% 1,1% 7,9% Астана 0,0% 3,8% 2,8% 12,9% 6,1% 25,8% Алматы 0,1% 0,9% -1,0% -3,3% -0,9% -0,3% Шымкент 1,4% 5,0% 0,7% -3,2% -0,9% 18,6% Актау 0,5% 4,9% 0,1% 2,3% -2,1% 3,3% Актобе 1,6% 12,8% 0,9% 3,0% 5,3% 7,1% Атырау 0,0% -4,7% 0,2% 16,9% 0,0% 0,0% Жезказган 0,0% 1,8% 1,7% 6,4% 3,8% 12,9% Кокшетау 0,0% 10,1% 0,3% 9,1% 3,2% 15,7% Караганда 0,0% 0,6% 0,6% -0,4% 0,0% 8,8% Қонаев 0,0% 0,0% 3,2% 10,1% -1,8% 5,1% Костанай 0,0% 6,2% 1,0% 2,4% 3,7% 12,6% Кызылорда 0,6% 0,6% 0,0% 0,4% 0,0% 5,9% Уральск 0,0% 3,6% 0,1% -0,7% -2,2% 16,8% Усть-Каменогорск 0,0% -0,8% -1,7% -3,6% -0,9% 9,1% Павлодар 0,1% 8,8% 2,4% 7,2% 0,4% 2,8% Петропавловск 0,0% 0,5% 0,0% 8,9% 0,6% 16,4% Семей 0,0% 0,0% 0,6% 4,9% 3,0% 14,1% Талдыкорган 0,0% 5,1% 0,0% 7,4% 4,2% 26,6% Тараз 0,0% 10,0% 2,0% 4,5% 1,9% 4,4% Туркестан 0,0% 3,1% 0,0% 5,0% 0,0% -1,0% По данным Бюро национальной статистики

Самое дорогое первичное жилье в декабре продавалось в Астане и Алматы – в среднем за 595 466 тенге и 582 512 тенге соответственно. В Шымкенте средняя цена за "квадрат" составляла 444 090 тенге, а самые низкие цены были зафиксированы в Актобе – 286 063 тенге за квадратный метр.

На вторичном рынке те же лидеры. В Астане "квадрат" стоил в среднем 649 762 тенге, а в Алматы – 588 625 тенге. В Шымкенте стоимость составляла 421 131 тенге за квадратный метр, а Актобе также отличился самыми низкими средними ценами – 307 025 тенге.

Что касается арендного жилья, то самые высокие цены были в Алматы – 5 344 тенге за квадратный метр. Следом идет Астана – 4 959 тенге. В Шымкенте просили в среднем по 3 767 тенге за "квадрат", а дешевле всего квартиры сдавались в Таразе – 2 131 тенге за квадратный метр.

Средняя стоимость жилья в Казахстане (декабрь 2024 года) Регион Первичное Вторичное Арендное Казахстан ₸500 198 ₸516 203 ₸4 565 Астана ₸595 466 ₸649 762 ₸4 959 Алматы ₸582 512 ₸588 625 ₸5 344 Шымкент ₸444 090 ₸421 131 ₸3 767 Актау ₸428 441 ₸327 851 ₸3 209 Актобе ₸286 063 ₸307 025 ₸2 481 Атырау ₸394 325 ₸475 508 ₸3 661 Жезказган ₸373 768 ₸359 144 ₸3 789 Кокшетау ₸319 933 ₸320 862 ₸3 101 Караганда ₸369 070 ₸385 623 ₸4 234 Қонаев ₸383 406 ₸450 486 ₸3 729 Костанай ₸387 100 ₸393 893 ₸2 887 Кызылорда ₸339 520 ₸310 996 ₸2 455 Уральск ₸287 821 ₸356 670 ₸3 058 Усть-Каменогорск ₸376 319 ₸371 633 ₸3 009 Павлодар ₸379 440 ₸384 042 ₸2 566 Петропавловск ₸361 432 ₸381 363 ₸3 196 Семей ₸367 517 ₸411 054 ₸3 290 Талдыкорган ₸334 829 ₸359 014 ₸3 278 Тараз ₸372 433 ₸330 459 ₸2 131 Туркестан ₸350 589 ₸323 641 ₸2 462 По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что 2024 год завершился для казахстанской сферы недвижимости заметным ростом цен во многих городах. Стоит отметить, что средние ценники, которые устанавливают продающие жилье казахстанцы, могут немного отличаться. О том, сколько они просят за свои квартиры, можно узнать здесь.