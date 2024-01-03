На сколько вырос прожиточный минимум в Казахстане в 2023 году

В декабре 2023 года прожиточный минимум в Казахстане достиг 47 672 тенге. Это сразу на 6,6% больше, чем было годом ранее. В каком регионе страны этот показатель еще выше, узнали журналисты NUR.KZ.

В ноябре 2023 года было зафиксировано резкое снижение показателя регионального прожиточного минимума (ПМ) в Казахстане – сразу на 10,5% за месяц. Связано это было с сокращением продуктовой корзины и ее стоимости.

Однако несмотря на это, в декабре, по данным Бюро национальной статистики, ПМ снова начал расти – на 0,4% за месяц, до 47 672 тенге. Стоит отметить, что эта сумма сразу на 6,6% больше той, что была в декабре 2022 года.

Другими словами, среднестатистическому казахстанцу, чтобы закрыть все свои минимальные потребности, в конце 2023 года нужна была именно такая сумма.

Прожиточный минимум в 2023 году. Источник: Бюро национальной статистики

Следует учесть, что величина прожиточного минимума может сильно отличаться в зависимости от региона. Так, например, в Мангистауской области ПМ самый высокий – 59 792 тенге. А самый маленький был зафиксирован в Актюбинской области – всего 42 765 тенге.

В Астане среднестатистическому казахстанцу нужно 52 985 тенге, в Алматы – 49 982 тенге, а в Шымкенте – 47 318 тенге.

Примечательно, что за месяц снижение прожиточного минимума произошло только в двух регионах страны – в Астане (на 0,7%) и в Мангистауской области (на 0,2%).

Прожиточный минимум в декабре 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, региональный прожиточный минимум на душу населения используется для определения уровня бедности в регионах, а также при расчете адресной социальной помощи.

Его нельзя путать с с прожиточным минимумом, который ежегодно устанавливается законом о республиканском бюджете и используется для расчета базовых социальных выплат. В 2024 году этот показатель составляет 43 407 тенге.