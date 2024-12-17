Не допускать необоснованного роста цен на комуслуги в Казахстане поручил премьер

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение Минэкономики и отраслевым госорганам касательно цен на коммунальные услуги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ведется большая работа по снижению износа в сетях электро-, тепло- и водоснабжения. Отраслевым министерствам и регионам необходимо обеспечить должную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Также важно продолжать сбалансированную тарифную политику, так как она влияет на рост цен смежных потребительских рынков. Министерство нацэкономики и отраслевые госорганы должны контролировать необоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги, соблюдая при этом равновесие между экономической и социальной составляющей", - заявил Олжас Бектенов.

Минэкономики и другим госорганам он поручил обеспечить соблюдение минимального вклада в инфляцию от тарифов и цен на регулируемые услуги, установленных Советом по экономической политике.

Напомним, в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Добавим, с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

Мы также писали, что с середины октября в Алматы было запланировано повышение цен на снабжение электрической энергией. Отмечалось, что с 15 октября средневзвешенная предельная цена за электроснабжение составит 29,04 тенге без НДС.

Также ранее мы рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.