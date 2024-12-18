Как изменились цены на услуги такси за 2024 год в Казахстане

Такси является альтернативным решением между общественным транспортом и личным авто. А стоимость такой услуги растет вместе с инфляцией и прочими факторами. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Услуги такси являются одними из наиболее востребованных среди транспортных услуг – они предлагают больше комфорта и часто более быстрый способ достичь нужной точки назначения.

И хоть стоимость такси обходится дороже поездки в общественном транспорте, количество пользователей услуг такси выросло с 1,314 млн человек в 2020 году до 3,339 млн человек в 2022 году.

А доходы водителей вошли в ТОП-3 стран СНГ по прибыльности, согласно сообщению аналитиков. Так, по актуальному на тот момент курсу валюты, в Казахстане водитель такси зарабатывал более 37 долларов США на 100 км дороги.

Стоимость в среднем по РК

Согласно данным сайта Numbeo, один километр поездки в такси по стандартному тарифу обходится в среднем по Казахстану в 320 тенге. Столько же стоит поездка в Алматы, а в Астане тариф оказался немного дешевле – 285 тенге за километр.

При этом Алматы оказался одним из самых дорогих городов по стоимости такси в СНГ.

Следует отметить, что данные на этом сайте отображаются согласно ответам пользователей, которые сами указывают стоимость тех или иных услуг и расходов.

На сколько подорожали услуги такси

Согласно данным Бюро национальной статистики, в январе 2024 года индекс потребительских цен на услуги такси в Казахстане составил 101,1 (где показатель 100 – это цены в декабре 2023 года).

То есть это означает, что за месяц цена поездки в такси выросла всего на 1,1% к декабрю 2023 года в среднем по Казахстану.

Но затем рост стоимости ускорился, и его темпы увеличивались почти на протяжении всего года. При этом наибольший пик подорожания по отношению к концу 2023 года был зафиксирован в октябре – индекс составил 109,7.

Индекс цен на поездки такси в Казахстане. На основе данных: Бюро национальной статистики

Однако в ноябре 2024 года индекс потребительских цен на услуги такси к декабрю прошлого года снизился до отметки в 108,2.

Таким образом, за 11 месяцев текущего года цены на услуги такси выросли в среднем на 8,2% (к декабрю 2023 года).

Напомним, что с начала августа в Алматы и Астане выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Однако они все равно считаются низкими, особенно если сравнить с другими странами.

Также ранее эксперты рассказали, что учитывается при расчете стоимости поездки в такси в Казахстане.