Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Один из казахстанских городов назвали самым дорогим в СНГ по ценам на такси

Опубликовано:

Такси
Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на такси в Алматы являются самыми высокими в Казахстане и среди стран СНГ. За год цены здесь поднялись сразу на 36,9%, сообщает Energyprom.kz.

По данным сайта, по итогам июля текущего года услуги такси в Казахстане подорожали на 1,5% за месяц и на 13,2% за год. По итогам прошедшего месяца цены выросли только в Алматы, Шымкенте и Жетысуской области. В остальных регионах изменений нет.

Сообщается, что в годовой динамике резкое удорожание было отмечено в Алматы, сразу на 36,9%. Далее расположились Шымкент (на 36,1% за год), Актюбинская (на 22,1%), Западно-Казахстанская (на 21,3%) и Акмолинская (на 13,5%) области.

Сайт изучил данные Numbeo, по которому Казахстан по дешевизне такси занимает 21 место из 96 в мире. Сообщается, что самый высокий тариф среди городов стран СНГ был зафиксирован в Алматы: 0,68 долларов США за километр (почти 329 тенге). По этому показателю Алматы находится на 63 месте из 179 в мире. В столице Казахстана стоимость составила 0,42 доллара (203 тенге). Астана уступила по дороговизне Москве и Санкт-Петербургу.

С января по июль 2024 года в Казахстане услугами такси воспользовались 39,8 млн пассажиров - это на 36,4% больше, чем годом ранее.

Наибольший показатель пришелся на Западно-Казахстанскую область с 9,7 млн пассажиров и увеличился в 5,7 раз. Далее идут Астана и Алматы: 5,6 млн и 4,8 млн пассажиров соответственно.

Ранее мы писали, сколько денег зарабатывают таксисты в Казахстане и других странах СНГ. Сообщалось, что Казахстан входит в ТОП-3 стран СНГ по прибыльности услуг такси. До этого эксперты объяснили, из-за чего цены на такси могут быть очень высокими в Казахстане.

Также сообщалось, что по итогам 2023 года стоимость услуг такси в Казахстане оказалась самой высокой среди стран СНГ. Кроме того, казахстанские таксисты заявили о возможном росте цен на свои услуги.

А в прошлом году в Казахстане был запущен пилотный проект по налогообложению водителей такси. Отмечается, что казахстанцы по разным причинам предпочитают работать нелегально, вместо того, чтобы разбираться в налоговом законодательстве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2153932-odin-iz-kazahstanskih-gorodov-nazvali-samym-dorogim-v-sng-po-cenam-na-taksi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie