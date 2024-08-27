Один из казахстанских городов назвали самым дорогим в СНГ по ценам на такси

Цены на такси в Алматы являются самыми высокими в Казахстане и среди стран СНГ. За год цены здесь поднялись сразу на 36,9%, сообщает Energyprom.kz.

По данным сайта, по итогам июля текущего года услуги такси в Казахстане подорожали на 1,5% за месяц и на 13,2% за год. По итогам прошедшего месяца цены выросли только в Алматы, Шымкенте и Жетысуской области. В остальных регионах изменений нет.

Сообщается, что в годовой динамике резкое удорожание было отмечено в Алматы, сразу на 36,9%. Далее расположились Шымкент (на 36,1% за год), Актюбинская (на 22,1%), Западно-Казахстанская (на 21,3%) и Акмолинская (на 13,5%) области.

Сайт изучил данные Numbeo, по которому Казахстан по дешевизне такси занимает 21 место из 96 в мире. Сообщается, что самый высокий тариф среди городов стран СНГ был зафиксирован в Алматы: 0,68 долларов США за километр (почти 329 тенге). По этому показателю Алматы находится на 63 месте из 179 в мире. В столице Казахстана стоимость составила 0,42 доллара (203 тенге). Астана уступила по дороговизне Москве и Санкт-Петербургу.

С января по июль 2024 года в Казахстане услугами такси воспользовались 39,8 млн пассажиров - это на 36,4% больше, чем годом ранее.

Наибольший показатель пришелся на Западно-Казахстанскую область с 9,7 млн пассажиров и увеличился в 5,7 раз. Далее идут Астана и Алматы: 5,6 млн и 4,8 млн пассажиров соответственно.

Ранее мы писали, сколько денег зарабатывают таксисты в Казахстане и других странах СНГ. Сообщалось, что Казахстан входит в ТОП-3 стран СНГ по прибыльности услуг такси. До этого эксперты объяснили, из-за чего цены на такси могут быть очень высокими в Казахстане.

Также сообщалось, что по итогам 2023 года стоимость услуг такси в Казахстане оказалась самой высокой среди стран СНГ. Кроме того, казахстанские таксисты заявили о возможном росте цен на свои услуги.

А в прошлом году в Казахстане был запущен пилотный проект по налогообложению водителей такси. Отмечается, что казахстанцы по разным причинам предпочитают работать нелегально, вместо того, чтобы разбираться в налоговом законодательстве.