Сколько денег зарабатывают таксисты в Казахстане и других странах СНГ

Услуги такси являются популярными в крупных городах из-за их удобства. При этом все больше граждан стремятся работать в этой сфере. Какой доход они получают, узнайте в материале NUR.KZ.

Стоимость услуг такси в Казахстане остается одной из самых высоких среди стран СНГ. В то же время сами услуги становятся только популярнее.

Как сообщают аналитики Economy.kz, с 2020 года идет стабильная динамика роста пользователей услуг такси, которая выросла с 1,314 млн человек в 2020 году до 3,339 млн человек в 2022 году.

Соответственно, доходы работников этой сферы тоже должны быть на хороших уровнях. На это указывает тот факт, что по показателю заработка отечественные таксисты также остаются в числе лидеров.

Уровень дохода в сфере

"Если представить, что в анализируемых странах СНГ работают одинаковые машины под услуги такси (к примеру, Hyundai Accent 2023 года с объемом двигателя 1,6 куб. метров и расходом топлива 8,9 литров на 100 км в городском режиме), то в Казахстане водитель такси заработает более 37 долларов США на 100 км дороги.

Таким образом, можно сказать, что Казахстан входит в ТОП-3 стран СНГ по прибыльности услуг такси (после Азербайджана – 53,77 долларов США и России – 37,76 долларов США на 100 км дороги)", – сообщают аналитики.

Доходы и стоимость такси в странах СНГ. Источник: Economy.kz

При этом они указывают, что на подобный разброс цен влияют определенные отличия.

Например, важно учитывать цены на сам автомобиль, используемый в качестве такси. Так, цена Hyundai Accent 2023 года в Казахстане составляет 9,9 млн тенге, в Азербайджане она достигает 8,4 млн тенге, а в России – 8,1 млн тенге.

"Исходя из анализа, можно сделать вывод, что в Казахстане весьма дорогие услуги такси, которые вызваны более высокой стоимостью автомобиля.

В этой связи, рекомендуется «омолодить» автомобильный парк страны посредством стимулирования автопроизводителей и финансовых институтов в предоставлении льготных условий кредитования", – отмечают в Economy.kz.

Ранее аналитики рассказали, из-за чего цены на такси могут быть очень высокими в Казахстане.