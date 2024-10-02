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"Выполнили обязательства перед ОПЕК+": в Минэнерго сделали заявление

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Добыча нефти
Добыча нефти. Иллюстративное фото: depositphotos

В Минэнерго сделали заявление по итогам 56-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"2 октября прошло 56-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC), на котором были проанализированы данные по добыче сырой нефти за июль и август 2024 года и текущие рыночные условия.

В ходе встречи Республика Ирак, Республика Казахстан и Российская Федерация подтвердили, что они полностью выполнили свои обязательства в соответствии с планами компенсации, представленными в сентябре. Три страны подтвердили свою приверженность выполнению обязательств и компенсации в течение оставшегося периода действия Соглашения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что участники мониторингового комитета подчеркнули критическую важность выполнения обязательств и  компенсации.

"Мониторинговый кабинет продолжит следить за соблюдением всех обязательств, принятых ранее, в точности дополнительных добровольных сокращений, а также будет постоянно проводить оценку рыночных условий", - добавили в Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что следующее 57-е заседание мониторингового комитета запланировано на 1 декабря.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что страны-участницы нефтяного альянса ОПЕК+ отложили на два месяца планы по увеличению объемов добычи нефти.

В августе в Минэнерго также сообщали, что Казахстан намерен компенсировать перепроизводство нефти в рамках соглашению ОПЕК+, включая и перевыполнение плана в июле.

В июле стало известно, что Казахстан перевыполнил план по добыче нефти. В Минэнерго тогда сообщили, что Казахстан намерен компенсировать до сентября 2025 года перевыполненные в первом полугодии объемы добычи нефти.

Добавим, что согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть.

На сегодня в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2168970-vypolnili-obyazatelstva-pered-opek-v-minenergo-sdelali-zayavlenie/

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