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Казахстан и страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Страны ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

В сообщении указано, что Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Алжир и Оман продлевают добровольные корректировки на 2,2 млн баррелей в день до конца декабря текущего года.

"Восемь стран ОПЕК+ договорились продлить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, которое действует с ноября 2023 года, на один месяц, до конца декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

В заявлении указано, что ранее совместное заявление сделали Россия и Казахстан, в котором они "решительно подтвердили свою приверженность соглашению, включая дополнительные добровольные корректировки добычи".

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Казахстан намерен сократить добычу нефти с 2024 года.

На прошлой неделе глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о сокращении в Казахстане добычи нефти в текущем году.

Также ранее аналитики рассказывали, сколько нефти "осталось" в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2182586-kazahstan-i-strany-opek-prodlili-sokrashchenie-dobychi-nefti/

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