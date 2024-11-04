Казахстан и страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.
В сообщении указано, что Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Алжир и Оман продлевают добровольные корректировки на 2,2 млн баррелей в день до конца декабря текущего года.
"Восемь стран ОПЕК+ договорились продлить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, которое действует с ноября 2023 года, на один месяц, до конца декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
В заявлении указано, что ранее совместное заявление сделали Россия и Казахстан, в котором они "решительно подтвердили свою приверженность соглашению, включая дополнительные добровольные корректировки добычи".
Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Казахстан намерен сократить добычу нефти с 2024 года.
На прошлой неделе глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о сокращении в Казахстане добычи нефти в текущем году.
Также ранее аналитики рассказывали, сколько нефти "осталось" в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2182586-kazahstan-i-strany-opek-prodlili-sokrashchenie-dobychi-nefti/