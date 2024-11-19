В какие страны мира экспортируют казахстанскую нефть, рассказали в Минэнерго

За 10 месяцев текущего года показатель по транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов Казахстана достиг около 57,8 млн тонн, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

По информации ведомства, из общего объема транспортируемой нефти более 26% или 15,1 млн тонн доставили на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

По трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) транспортировано около 46,3 млн тонн нефти. А объем транспортировки по участку "Атырау - Самара" составил примерно 7,2 млн тонн.

В Германию отбыло 1,2 млн тонн казахстанской нефти.

Транспортировка из порта Актау достигла 3,1 млн тонн нефти. Из них:

1,6 млн тонн отправлено в порт Махачкала;

1,2 млн тонн отгружено в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан".

Кроме того, транзит нефти через территорию Казахстана в период с января по октябрь составил 8,4 млн тонн. Из них:

по маршруту Россия - Китай - 8,2 млн тонн;

по маршруту Россия - Узбекистан - 217 тонн.

Между тем казахстанская нефть экспортируется в такие страны, как Италия, Нидерланды, Китай, Республика Корея, Румыния, Франция, Греция, Турция, Сингапур, Германия и другие.

Напомним, в конце октября министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о сокращении в Казахстане добычи нефти в текущем году. По его словам, на окончательные цифры будет влиять погодный фактор и досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане.

Летом сообщалось, что Казахстан планирует сократить добычу нефти из-за того, что в мае страна перевыполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

В начале ноября члены ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи "черного золота" до конца декабря.