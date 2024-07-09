3 из 5 авто ввозится в Казахстан по "серым" схемам, сообщают аналитики

Итоги 2023 года показали 20-процентный прирост автопарка страны. Но этот скачок также отметился высокой долей автомобилей, ввезенных по "серым" схемам. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

За прошедший 2023 год в Казахстане общее количество машин в стране выросло сильнее, чем объемы проданных новых автомобилей.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство AUTOREPORT, автопарк легковых машин вырос на 20% до 4 690 898 единиц (плюс 781 339 единиц за год). Для сравнения: официальные дилеры реализовали в стране 198 686 транспортных средств.

Учитывая продажи новых автомобилей официальными дилерами и легализованную технику, объем серого импорта за прошедший год составил примерно 345 тыс. транспортных средств. Таким образом, из пяти автомобилей три импортированы по "серым" каналам.

Согласно мнению аналитиков, это может быть связано с услугами по доставке автомобилей "под ключ" из разных стран.

Риски покупки авто не у официального дилера

Как сообщается в источнике, директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян объяснил, чем чревата покупка автомобиля не у официального дилера.

"По его словам, при покупке машины очень важно иметь четкий прогноз относительно того, какая сторона будет нести гарантийные обязательства, как и где его качественно обслужить в обозримой перспективе и что не менее важно – не будет ли сама эксплуатация автомобиля сопровождаться нарушениями закона", – указывается в источнике.

Новый автомобиль. Иллюстративное фото: Blend Images - Ned Frisk/Getty Images

Также отмечается высокий уровень юридических и финансовых рисков при завозе авто по "серым" каналам поставок.

Например, получая предоплату, продавцы могут просто "исчезнуть". Или клиенты, которые все же получили оплаченный ранее автомобиль, могут столкнуться с тем, что в другой стране это имущество имеет обременения.

"Что касается сервиса и запасных частей. Если речь идет об автомобилях, поставленных на рынок по официальным каналам, то на запасные части, как и на автомобиль, будет распространяться гарантия, а детали зачастую есть в наличии на складе дилера.

Если речь идет о «сером» импорте (техники или запасных частей), то покупатель в этом случае, как правило, лишен гарантии, а те же детали в большинстве случаев реализуются на заказ", – сообщают в AUTOREPORT.

Также автомобили, ввезенные по «серым» каналам, могут иметь технические характеристики под определенные требования рынка (климат, экологические нормы, тип топлива), что может не соответствовать местным требованиям.

Напомним, что ранее в Казахстане упростили процесс переоформления авто.