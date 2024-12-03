"Один человек взял 793 авто": глава Минпромстроя о ввозе авто в Казахстан

Глава Министерства промышленности и строительства сегодня на брифинге кабмина прокомментировал правило ввоза автомобилей в Казахстан, которое действует с 2015 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Учитывая нынешнее подорожание доллара, можно сказать, что теперь для казахстанцев автомобиль вообще станет роскошью?" - поинтересовались журналисты.

Глава ведомства дал ответ.

"В первую очередь я бы хотел вам пояснить две вещи. Завоз автомобилей в страну по этим правилам действует с 2015 года. То есть никаких изменений в правилах не было.

Второе, я просто приведу два факта… в 2023 году у нас были случаи, когда один человек взял 793 автомобиля. (Еще - прим. ред.) 34 человека у нас завезли более 100 автомобилей. То есть по всем признакам они занимаются предпринимательской деятельностью. Поэтому в первую очередь дело не в установлении каких-то ограничений", - сказал Шарлапаев.

По его словам, если люди хотят заниматься предпринимательской деятельностью, сотнями ввозить машины, то они должны соблюдать законные требования государственных органов и платить все соответствующие сборы.

"Еще раз я повторюсь, чтобы окончательно поставить в этом вопросе точку. Первое - никаких изменений в правилах нового сбора не было. Они действовали, я еще раз повторяюсь, с 2015 года.

И в первую очередь я бы хотел сказать, что понятно, что 100 машин, 793 машины не завозят для личного пользования. Понятно, что они их перепродают. Но если они занимаются бизнесом, то, пожалуйста, давайте зарегистрируем ТОО и давайте официально заниматься бизнесом, а не пытаться обходить законные требования государства.

(…) То есть если человек ввозит одно авто в год, то никаких препятствий не будет. Мы будем сверять данные по нашим цифровым платформам. Но если этот же человек ввозит второе, третье, четвертое или пятое авто, то мы будем уже смотреть. То есть частное лицо может ввезти одно авто в год", - пояснил Шарлапаев.

Напомним, что с началом этой зимы поменялись правила ввоза автомобилей в Казахстан. Так, ограничено число ввозимых авто для физлиц, а высокие пошлины могут отменить или отсрочить. Подробнее об этом можно прочитать тут.

В октябре главу Министерства промышленности и строительства Каната Шарлапаева спросили, на каком автомобиле он ездит и почему не выбирает автомобили местной сборки.

Также мы писали, за какие авто казахстанцам придется платить как за роскошь.