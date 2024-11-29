"Я ни одного доллара не поменял": глава Нацбанка о курсе тенге

На сегодняшнем брифинге в Нацбанке у председателя Тимура Сулейменова спросили, станет ли доллар дороже 500 тенге новой реальностью, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы не прогнозируем (Нацбанк не прогнозирует курс валют - прим. ред.), поэтому чтобы вы не говорили, что я обещания давал.

Честно говоря, я ни одного доллара, ни одного тенге не поменял. Как у меня было: я говорил, что депозит в долларах и депозит в тенге, я не перевел ни копейки, ни тиына из одной валюты в другую. Потому что да, 2-3% движение курса, оно небольшое, просто мы перешагнули за 500, и из-за этого все начали нервничать. Давайте будем реалистами и уметь считать свои собственные персональные финансы", - ответил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка сравнил ощущения от 2-3% роста доллара с таким же ростом цен на услуги.

"Если у меня завтра повысится цена на бензин на 2%, я погрущу, скажу: "Блин, больше будут платить". Но тем не менее, пожму плечами и пойду дальше. Если завтра у меня коммунальные на 2-3% вырастут, я тоже погрущу, но, скорее всего, я с этим буду жить. Я не буду называть это паникой, обвалом и так далее.

И по доллару ситуация ровно такая же. Да, он на 2 или 3% подрос за последний месяц после Трампа (победы Дональда Трампа на выборах в США - прим. ред.). Но это не конец света", - добавил Сулейменов.

Накануне доллар "взлетел" в цене на бирже в Казахстане, подорожав сразу на 12,58 тенге. В Астане доллары в обменниках продавали по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

А Национальный банк Казахстана сделал заявление по курсу доллара. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

Сегодня Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.

Также глава Нацбанка ответил, начнутся ли панические изменения цен в Казахстане из-за изменения курса доллара.