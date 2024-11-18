Правила ввоза некоторых автомобилей меняются с декабря в Казахстане

С 1 декабря 2024 года автомобили моложе 3-х лет, ввозимые на основании ОТТС, имеют право ввозить только юридические лица, указанные в ОТТС, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщается на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с декабря меняется порядок ввоза транспортных средств юридическими лицами.

Документом, удостоверяющим соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение транспортных средств, оценка соответствия которых проводилась в форме одобрения типа, является одобрение типа транспортного средства (далее – ОТТС).

"При этом, согласно разъяснению Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, транспортные средства, с даты изготовления которых прошло менее 3-х лет и ввозимые на основании ОТТС, имеют право ввозить лица, указанные в ОТТС", - сообщает ведомство, по порядку оформления ссылаясь на подпункт б) пункта 10 Правил ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года № 130.

В свою очередь, использование ОТТС допускается исключительно в случае, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в ОТТС.

Данная мера вводится с 1 декабря 2024 года, сообщает ведомство.

Напомним, в конце октября на заседании правительства была рассмотрена ситуация в сфере автомобилестроения в стране и проблема "серого" импорта автомобилей. Премьер-министр поручил государственным органам разобраться с "серым" ввозом транспорта.

Также напомним, летом при посещении Алматы премьер Олжас Бектенов заявил, что Казахстан должен стать мощной автомобильной державой.

При этом в июне сообщалось, что продажи новых автомобилей сильно снизились в Казахстане, а средний чек на новые автомобили отечественной сборки вырос в Казахстане. В августе средняя стоимость новых авто отечественной сборки выросла сразу на 3% за месяц. При этом августовский показатель не является самым большим. В июне средний чек на отечественные "легковушки" в автосалонах страны вырос на 7,3%.

А в июле глава одного из департаментов Минпрома Адилбек Бектибаев на обсуждении петиции по утильсбору заявил о планах предложить странам ЕАЭС запретить ввоз авто старше семи лет.

Мы также писали, что большая часть зарегистрированных транспортных средств в стране - старше 10 лет. А согласно последним данным Бюро национальной статистики, лишь у 6,2% машин возраст не превышает трех лет.