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Контроль за "серым" импортом автомобилей усилят в Казахстане

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Припаркованные авто
Автомобили на парковке. Иллюстративное фото: Fahroni / Getty Images

На заседании правительства была рассмотрена ситуация в сфере автомобилестроения в стране и проблема "серого" импорта автомобилей, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, президент ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз" Анар Макашева на заседании правительства проинформировала о текущей ситуации в сфере машиностроения.

Так, доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4%, а доля отечественных автомобилей в общем объеме продаж новых машин за отчетный период достигла 63%. По итогам текущего года ожидается выпуск в РК более 130 тыс. легковых автомобилей и коммерческой техники.

Отмечено, что среди основных проблем, с которыми сталкиваются автопроизводители - логистика, а также ввоз в РК автомобилей с "криминальным" прошлым и не соответствующим техническому регламенту.

Премьер-министр в связи с этим поручил государственным органам разобраться с "серым" ввозом транспорта.

"Проблема очень серьезная. Она создает недобросовестную конкуренцию для отечественных автопроизводителей. В особенности это заметно по грузовому транспорту.

Таможенные органы, Комитет стандартизации должны серьезно заняться этим вопросом. Также должна подключиться полиция.

Я встречался на одном из автомобильных заводов с производителями, они говорят: "Мы производим, но не можем конкурировать с техникой, которая заезжает сюда как "Евро-2", а по документам "Евро-5" становится каким-то чудесным образом. Здесь необходимо навести жесткий порядок", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Добавим, сегодня главу Минпрома и строительства Каната Шарлапаева спросили, на каком автомобиле он ездит и почему не выбирает автомобили местной сборки. Министр сообщил, что его автомобиль марки Kia предоставлен централизованным госорганом, и согласился, что ему стоит поменять машину на автомобиль отечественного производства.

Напомним, летом при посещении Алматы премьер Олжас Бектенов заявил, что Казахстан должен стать мощной автомобильной державой.

При этом в июне сообщалось, что продажи новых автомобилей сильно снизились в Казахстане, а средний чек на новые автомобили отечественной сборки вырос в Казахстане. В августе средняя стоимость новых авто отечественной сборки выросла сразу на 3% за месяц. При этом августовский показатель не является самым большим. В июне средний чек на отечественные "легковушки" в автосалонах страны вырос на 7,3%.

Мы также писали, что большая часть зарегистрированных транспортных средств в стране - старше 10 лет. А согласно последним данным Бюро национальной статистики, лишь у 6,2% машин возраст не превышает трех лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2180217-kontrol-za-serym-importom-avtomobiley-usilyat-v-kazahstane/

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