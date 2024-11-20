Курс доллара снизился еще на 2 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 20 ноября, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара понизился на 1,98 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов составил 495,20 тенге, понизившись на 1,98 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 492 тенге, продажа - 497,50 - 498 тенге;

покупка - 492 тенге, продажа - 497,50 - 498 тенге; в Алматы: покупка - 492 - 496,10 тенге, продажа - 497,50 - 498 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка - 495 - 497 тенге, продажа - 496 - 498 тенге;

: покупка - 495 - 497 тенге, продажа - 496 - 498 тенге; в Астане: покупка - 494 тенге, продажа - 499 тенге.

Ранее мы писали, что после выходных в пунктах обмена валюты Казахстана цена за один доллар выросла до 500 тенге.

А сегодня в мажилисе бывший глава МНЭ Алибек Куантыров прокомментировал подорожание доллара. Он заявил, что ситуация временная – казахстанская валюта, по его словам, все еще стабильна.

Между тем независимый аналитик Андрей Чеботарев считает, что тенге будет постоянно слабеть. Ранее он рассказал, чего ждать казахстанцам в связи с ростом курса доллара.

А эксперт и консультант в сфере инвестирования Аман Алимбаев рассказал нашим корреспондентам, в какой валюте лучше хранить сбережения и стоит ли сейчас скупать доллары.

Добавим, неделю назад замглавы Нацбанка объяснила, как победа Дональда Трампа на выборах президента США может повлиять на ситуацию с тенге и долларом.