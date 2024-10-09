Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа хотят продлить в Казахстане

В Казахстане хотят продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом еще на 6 месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство энергетики.

На сайте Министерства опубликована информация о размещении на портале "Открытые НПА" проекта приказа о продлении запрета на вывоз с территории РК сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на 6 месяцев. До этого запрет был введен 2 мая текущего года.

При этом, в проекте приказа предусмотрены исключения в нескольких случаях:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса РК;

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики планирует закрыть вопрос дефицита газа к 2030 году. До этого водители из Шымкента и Туркестанской области столкнулись с дефицитом сжиженного газа. В Минэнерго прокомментировали ситуацию. Позже аналитики объяснили, почему так произошло.

Также сообщалось, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

Напомним, вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что сжиженный газ должен использоваться не для заправки авто, а для нефтегазохимии. По его словам, цены на автогаз хотят уравнять с бензином, чтобы казахстанцы не переводили на него свои авто.

Отметим также, что в начале ноября прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ. Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Также ноябре прошлого года вице-министр энергетики Алибек Жамауов рассказал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане каждые полгода.